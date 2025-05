Dueños aprueban cambios en Liga MX

Se bajó el telón del Clausura 2025 y se abrió la discusión en la reunión de dueños hecha en la Federación Mexicana de Futbol. Mikel Arriola tomó las funciones que correspondían a Juan Carlos la 'Bomba’ Rodríguez, quien renunció al cargo de Comisionado en la pasada Asamblea (13 de diciembre del 2024) al no aceptarse en votación el Fondo de Inversión Apollo Global Management, de origen estadounidense. Mikel dirige también la Liga MX desde el 2020, no tiene actualmente competencia para dejar el asiento y es el rostro directivo principal del futbol mexicano en la organización del Mundial de Futbol FIFA 2026.

La reunión se hizo bajo el contexto de la demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por parte de 10 equipos de la Liga Expansión MX que piden a la Femexfut el regreso del ascenso, que desapareció desde el torneo 2019. Este lunes, el Atlante comunicó que desistió de la apelación. Íñigo Riestra, secretario general y Director General Jurídico de la FMF respondió el pasado 23 de abril que ya pasaron las seis temporadas acordadas y recordó que la finalidad de la suspensión del ascenso respondió a la creación de un Fondo de Mejoras que en 2020 se entregó la cantidad de 20 millones de pesos anuales a los clubes de Expansión, con la condición de invertirlo en modernizar la infraestructura y desarrollo deportivo. Al año siguiente se aprobó el proceso de "Certificación" para brindar mejoras en sus estadios de acuerdo con los resultados de inversión. Al momento, solo ha dicho que dos equipos cumplen los requisitos para su certificación.

El ascenso continúa pendiente como el tema de la multipropiedad, que afectó a Grupo Pachuca porque administra a León y Tuzos. La FIFA quitó al equipo de Guanajuato el derecho del Mundial de Clubes y determinó un juego de repechaje entre club América y LAFC.

Regulación de extranjeros a partir del Apertura 2025

La Liga MX implementará nuevas reglas a los jugadores foráneos con el fin de mejorar la calidad de las contrataciones.

“Una de las medidas fue el autorizar criterios de los no formados en México, dependerá de puntos de desempeño deportivo, en selecciones nacionales, menores, los minutos que han jugado, la edad, si son jugador franquicia y sus minutos. Hoy el 40% de los extranjeros juegan el 50% o menos de los minutos totales. Esto es algo parecido a la Premier League. Esto, sin duda será un antes y después en la regla de extranjeros, dándole continuidad a la calidad, que haya mejor talento para superarse y que su nivel y calidad aumente”, dijo Francisco Iturbide, Director general de competencias operaciones y desarrollo de la Liga MX.

El 19 de junio del 2024 en la conferencia del plan Evolución 2030 de la FMF se presentó una nueva hoja de requisitos para la contratación de jugadores extranjeros. La primera etapa incluyó a los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025, en los que cada uno de los 18 clubes debieron registrar al menos 1,000 minutos de participación de jugadores nacidos entre 2002 y 2005 a lo largo de las 17 jornadas de fase regular.

La segunda etapa incluirá los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, previo al Mundial 2026. Aquí, cada uno de los 18 clubes de Liga MX estarán obligados a registrar 1,530 minutos de participación de jugadores nacidos entre 2003 y 2006 en fase regular.

La Liga MX argumentaba desde hace un año que a partir de la temporada 2025-26 (Apertura 2025 ) se operará similar a la Premier League de Inglaterra, aunque guardando proporciones. Para la contratación de extranjeros con un mínimo (no especificado) de minutos de juego en Liga MX, tener registro (no especificado) de ciertas ligas de Europa y Sudamérica o ser un jugador proveniente de la segunda división de ciertas ligas de Europa (no especificadas) con un mínimo de minutos participados en la última temporada.

Desde hace un año ya quedaba pendiente el regreso del ascenso y descenso y así, hasta que 10 dueños arreglaron una demanda ante el TAS. Ganar un campeonato no sabe igual en la Expansión MX.