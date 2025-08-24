Djokovic alcanza 19 ediciones con triunfo en US Open

Las luces de Nueva York ya se encendieron para Novak Djokovic. El 24 veces ganador de Grand Slam inició el US Open 2025 con triunfo, luego de superar en sets corridos (6-1, 7-6, 6-2) a Learner Tien en su partido de primera ronda.

De esta forma, Djokovic llegó a 19 ediciones consecutivas con al menos un triunfo en el Grand Slam de Estados Unidos. Debutó allí en 2005 y, desde entonces, siempre ha tenido como mínimo alcance la tercera ronda, a excepción de las ediciones 2017 y 2022, en las que no participó.

Después de dos horas con 25 minutos en el Arthur Ashe Stadium, el serbio libró la batalla ante el estadounidense, siendo este el primer partido entre ambos en el ATP Tour. El primer set duró 24 minutos, el segundo 82 y el tercero 39.

Había abismales diferencias entre ambos, empezando por la edad. Djokovic tiene el doble que Tien (38 contra 19) y, de hecho, el serbio ya había disputado cuatro Grand Slams antes de que el norteamericano fuera concebido.

Después está el palmarés. Mientras el balcánico acumula más de 1,100 triunfos profesionales y una centena de títulos, Learner Tien apenas rebasa las 20 victorias en el ATP Tour y todavía no sabe lo que es levantar un campeonato.

Por otra parte, Novak Djokovic impuso récord en la Era Abierta, incluyendo a la rama femenil, con 75 victorias consecutivas en partidos inaugurales de Grand Slams. Su última caída en primera ronda fue en el Australian Open 2006 ante Paul Goldstein.

Por si fuera poco, 55 de esas 75 victorias (73%) fueron en sets corridos, lo que refuerza su récord con una enorme potencia entre dos décadas: de 2005 a 2025.

Este fue el primer partido de Djokovic en más de un mes, ya que el último que disputó fue la semifinal de Wimbledon contra Jannik Sinner, la cual perdió en sets corridos. Después se ausentó de los Masters de Toronto y Cincinnati.

A nivel general, el serbio llegó a 393 triunfos en singles en todos los Grand Slams y 91 específicamente en el US Open, donde ya fue campeón en cuatro ocasiones (2011, 2015, 2018 y 2023).

“Todavía tengo talento y motivación. Ojalá fuera más joven, pero espero que disfruten de mi tenis”, mencionó Novak ante los más de 20,000 asistentes en la cancha principal del US Open, portando un elegante uniforme en todo negro.

Después del segundo set, el balcánico fue atendido por un médico de ATP. Se hizo viral la imagen de una gran ampolla en su pie izquierdo, que fue cubierta para permitirle demostrar su habilidad contra un novato Tien que se despidió con un abrazo y sonrisa.

El próximo oponente de Djokovic también será estadounidense: Zachary Svajda, quien viene de vencer al húngaro Zsombor Piros en primera ronda.

Svajda tiene 22 años y ocupa el ranking 145 del mundo en la actualidad. Otra vez será un cruce inédito para Djokovic, que hasta ahora posee marca de 36-0 en las dos primeras rondas del US Open. Un triunfo el miércoles elevaría el dato a 37-0.

El serbio es el séptimo mejor sembrado de la edición 2025 del US Open. En otros resultados destacados del top 10 de sembrados este domingo, Taylor Fritz (4) eliminó a Emilio Nava y Ben Shelton (6) a Ignacio Buse, ambos, en sets corridos.

Este lunes entrarán en acción otros de los mejores sembrados, como Carlos Alcaraz (2) contra Reilly Opelka y Jack Draper (5) contra Federico Gómez.