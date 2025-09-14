Derrota inaudita del Canelo solo por Netflix

Las historias de boxeo son como una película de Netflix. La primera experiencia oficial boxística de la plataforma tuvo la exclusiva del despojo de todos los cinturones del Canelo, un hecho que solo ha pasado tres veces en su carrera y ahora, la plataforma con contrato multianual en mano, tendrá la exclusiva del regreso o no del mexicano.

La pelea estableció el récord del Allegiant Stadium por la mayor multitud y entrada (47,231,887 dólares), lo que la convierte en la tercera entrada más grande en la historia del boxeo, detrás de solo otras dos peleas en Las Vegas: Floyd Mayweather-Manny Pacquiao (72,198,500 dólares) en 2015 y Mayweather-Conor McGregor (55,414,865 dólares) en 2017.

La asistencia fue la segunda mayor a un evento de boxeo en interiores en la historia de Estados Unidos, superando las 63,352 personas que asistieron a la revancha de 1978 entre Muhammad Ali y Leon Spinks, cuando este recuperó el título de peso pesado en el Superdome de Nueva Orleans. Canelo-Crawford se quedó a las puertas del récord de 73,126 asistentes que vio el nocaut de Álvarez en el octavo asalto sobre Billy Joe Saunders, unificando tres títulos de peso supermediano en 2021 en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

La primera incursión del CEO de UFC, Dana White y TKO en la promoción de boxeo puso el toque que él conoce en una noche transmisión. Presentó muchos de los mismos estilos de producción de "Fight Night".

El objetivo de esta plataforma es atraer a los aficionados ocasionales de Netflix. ¿Qué aficionado al boxeo curioso esperaría unas cuatro horas para ver la pelea que quiere? Mejor aún, ¿qué porcentaje de esos posibles aficionados estaría dispuesto a quedarse despierto pasada la medianoche (hora del Este) para finalmente ver la programación premium? La mitad del público parecía desconectado durante largos tramos de los combates de boxeo, apartando la vista del ring y charlando entre ellos.

Con un evento no se puede atraer nuevos aficionados al boxeo, pero sí se ganó otra perspectiva.