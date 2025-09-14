‘Canelo’ aceptó que su cuerpo no respondió ante Crawford

Después de tres años y 10 meses, el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez perdió el abolengo de ser campeón indiscutido de peso supermediano.

Fracasó en la defensa de esa etiqueta contra el estadounidense Terence Crawford, este fin de semana ante más de 70,000 espectadores en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

‘Bud’ Crawford lo superó con 116-112, 115-113 y 115-113 en las tarjetas. De esta forma, terminó con el legado que comenzó en noviembre de 2021 para el mexicano, cuando unificó los títulos de peso supermediano del Consejo Mundial (CMB), Asociación Mundial (AMB), Organización Mundial (OMB) y Federación Internacional (FIB).

A nivel general, esta fue la tercera derrota del oriundo de Guadalajara, Jalisco, después de 68 combates a nivel profesional. La primera fue en septiembre de 2013 ante Floyd Mayweather Jr. y la segunda en mayo de 2022 ante Dmitrii Bivol.

Con 35 años y 20 de ellos dedicados al boxeo profesional, asumió una nueva derrota con tranquilidad y aprendizaje.

“Se aprende de todo, hay que aceptar que de las derrotas como de las victorias se aprende”, declaró en la conferencia posterior a la pelea, que marcó un hito en la historia del boxeo al ser transmitida por Netflix y con promoción de Dana White, presidente de UFC.

“Es una buena lección esta noche, es lo que le dije a mis hijos y a mi esposa. Lo primordial es aceptar cuando se pierde, cuando se hacen las cosas bien y al final se pierde. Es importante que ellos sepan que hay que aceptar las dos caras de la moneda”.

Algo que llamó la atención en sus declaraciones fue que reconoció que su cuerpo estuvo en detrimento y no le alcanzó para responder a la potencia de Crawford.

“Algunas veces tú lo intentas pero tu cuerpo no responde, esa es mi frustración. Tal vez pude descifrar a Crawford, pero mi cuerpo no podía responder más. Lo intenté, pero simplemente mi cuerpo no me dejó ir hacia adelante. Lo acepto, eso es todo”.

El estadounidense es dos años mayor que el mexicano, pero llegó a la cita con un historial perfecto de 41 victorias y 31 por nocaut. En cuanto a estatura, es apenas cuatro centímetros más alto que ‘Canelo’, aunque su alcance es mayor por 11, según su perfil en Boxrec.

“Sabíamos que Crawford es un gran peleador e hice lo que tenía que hacer. Traté de diferentes maneras, lo busqué muy fuerte, pero él se merece todo el crédito. Intenté hacerlo de la mejor manera posible, pero no pude descifrar su estilo. Él tiene todo”, reiteró Saúl Álvarez.

“Golpeé a Crawford, pero no con un golpe limpio que tuviera todo mi poder. Él es un gran peleador, sabe cómo moverse y todo”.

Terence Crawford ya fue campeón indiscutido de dos divisiones: superligero en 2017 y wélter en 2023. Ahora hizo historia al convertirse en el primero en lograrlo en tres categorías, pasando desde las 135 libras hasta las 168.

“Nunca pensé que no sería noche, siempre lo intenté en cada round, pero necesitas aceptarlo. A veces no puedes ir adelante, yo nunca pienso de esa manera. Lo intenté de la mejor manera”, continuó ‘Canelo’, quien aprovechó para comparar a Terence con el primer rival que lo venció en 2013: “Creo que Crawford es mucho mejor que Mayweather”.

Por otra parte, el mexicano aseguró que ahora viene un periodo de descanso para él y que todavía no tiene certeza sobre sus próximas peleas.

“Ahorita lo único que tengo en la cabeza es disfrutar a mi familia, después de eso algunas semanas, dos o cuatro, hablar con mi equipo y ver qué viene para el futuro. Ahorita quiero disfrutar, porque extrañé mucho a mi familia, después veré qué es lo que viene, pero seguramente vienen cosas buenas”.

Crawford: “Soy la cara del boxeo”

Terence Crawford aumentó su récord invicto a 42-0 e impulsó su legado dentro del boxeo moderno. Por ello no dudó en referirse a sí mismo como el nuevo rostro de este deporte.

“‘Canelo’ es uno de los mejores de todos los tiempos, como dije antes. Es el último, ya no hay más ‘Canelos’ (…) Soy la cara del boxeo ahora. Soy el mejor boxeador libra por libra del mundo, como siempre lo he sido”, exaltó en la conferencia posterior.

Rompió la marca de 11-0 de ‘Canelo’ en peso supermediano y dejó atrás sus seis defensas de título indiscutido en esta división.

“Sabía que ganaría, pero como dije antes, Dios no comete errores y no es un error que yo esté aquí. Lo estoy por una razón. Estuve diciendo toda la semana que era el plan de Dios y no mi plan. Sólo he llevado a cabo su misión”.

En un gesto de total respeto, el estadounidense le devolvió al mexicano sus cuatro cinturones de campeón de peso supermediano, ya que él recibirá los propios después de este combate. Cruzaron un par de palabras y se dieron un fuerte apretón de manos, para poner fin a este episodio.