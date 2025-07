Daniel Altmaier, raqueta revolucionada en Latinoamérica

Cabo San Lucas, BCS.- La cultura alemana es considerada una de las más estrictas pero efectivas en distintos campos, incluyendo al deporte. Sin embargo, hay un tenista que se alejó de allí para encontrar una nueva visión en Latinoamérica.

Se trata de Daniel Altmaier, ex top 50 del mundo que esta semana se encuentra en México para disputar el Abierto de Los Cabos (ATC).

“(En Latinoamérica) hay una buena energía, las personas se tratan bien y es algo que valoro mucho en mi vida”, comenta Altmaier en entrevista con El Economista previo a su debut como quinto mejor sembrado del torneo ATP 250 de Baja California.

Altmaier nació hace 26 años en Kempen, Alemania, una ciudad a poco más de 500 kilómetros de la capital, Berlín. Según su biografía en el sitio de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), comenzó a jugar a los siete años.

Su vida dio un giro en 2019, cuando se mudó a Argentina para trabajar con el entrenador Francisco Yunis. Incluso pasó allí, a más de 12,000 kilómetros de casa, el confinamiento por la pandemia de covid-19.

En 2022 empezó a trabajar con otro entrenador argentino, Alberto Mancini, con el que continúa. Y también desde hace cuatro años sostiene una relación sentimental con una mexicana, por lo que constantemente está entre estos dos países.

--¿Qué significa Latinoamérica en tu vida, tanto en el tenis como en lo general?

--“Siento que es parte de mi vida ahora. Paso mucho tiempo acá, es mi segunda casa, como muchos dicen. Realmente es así. También me veo en un futuro pasando mucho tiempo en México, mi equipo es de Latinoamérica y ese trabajo en el día a día que tenemos, la verdad, es único, especial y de una manera que no hay en Europa”.

Ya en una entrevista con el medio argentino La Nación, en junio de 2025, Altmaier había exaltado su predilección por prepararse como tenista en Sudamérica.

“Siento que la escuela argentina es muy amplia, más compleja que la alemana, no sólo en tenis, también en preparación física. Te prepara para tratar de jugar bien durante 11 meses y eso es muy bueno, muy competitivo. Me ayudó a no ver al tenis por semanas, sino en largo proceso”.

Ese mismo tema surgió previo a su primera participación en el Abierto de Los Cabos, donde parte como quinto sembrado detrás de Andrey Rublev, Alejandro Davidovich, Denis Shapovalov y Quentin Halys.

“Siento que lo mejor (del trajo en Latinoamérica) es la disciplina”, empieza el alemán, que maneja un español bastante fluido.

“En inglés lo llamamos commitment (compromiso). La gente está muy enganchada con el proyecto, que es mi equipo, eso me da también mucha confianza, esa continuidad y constancia en el trabajo. La verdad, eso también se refleja en la cancha al estar contento y más tranquilo”.

Desde que empezó a entrenar en Latinoamérica, Altmaier ha tenido sus mejores resultados: cuartos de final del Madrid Open (2023) y octavos de final en Roland Garros (2020 y 2025), que son sus máximos alcances, hasta ahora, en un Masters 1000 y Grand Slam, respectivamente.

Dentro de esos logros resaltan cinco victorias contra jugadores top 10, incluyendo al actual líder del ranking mundial, Jannik Sinner, en segunda ronda de Roland Garros 2023.

México también fue parte de esta estadística, tras eliminar a Alexander Zverev en primera ronda del Abierto de Acapulco (categoría ATP 500) en 2024. Los otros top 10 a los que ha superado son Matteo Berrettini, Andrey Rublev y Tayklor Fritz.

Latinoamérica no sólo ha tenido ese impacto en Altmaier en cuanto a tenis. Su personalidad fuera de cancha también refleja sonrisas y amabilidad.

En el reportaje de La Nación, además, se publicaron unas fotografías tomadas de su cuenta de Instagram en las que está celebrando el título de Argentina en la Copa del Mundo de futbol de 2022 entre la multitud de ese país.

“Siento que la cultura es muy agradable. Puedo hablar más de México porque paso mucho tiempo por acá. Es una buena energía que trato de transmitir, siento que son muy naturales acá. En todas partes hay eso, pero creo que acá en México, en particular, la amabilidad de las personas se siente mucho”.

Constancia en el ranking

Daniel Altmaier logró el mejor ranking de su carrera en octubre de 2023, apareciendo en el puesto 47. Actualmente está en el 61.

Desde abril de 2024 ha deambulado en el top 100 (sólo una semana salió de ese rango, en enero de 2025), pero uno de sus objetivos es ser constante en el top 50 para obtener ciertos beneficios en cuanto a participaciones en el ATP Tour.

“Estar en top 50 es una gran diferencia porque puedes contar con muchos más torneos, estás dentro de cada Masters y tienes más tiempo de prepararte y entrenar.

“Cuando tienes un ranking más bajo, a veces te toca jugar qualies y eso te lleva a jugar más partidos, pero subir en el ranking significa que puedes planear mejor y, sin tener tanta presión, puedes sumar más puntos en los torneos grandes con menos rondas”.

--¿Qué consideras que te falta para ser más constante en el top 50?

--“Siento que estamos en ese proceso que ya venía desde inicios de año, de mejorar en cancha dura, porque hay muchos puntos repartidos en esa superficie. Necesito ajustar mi juego en cierta manera y creo que es eso lo que tengo que trabajar más que nada. La verdad, no tengo mucho miedo de enfrentar eso, me pone contento y tengo confianza de que lo puedo lograr”.

El Abierto de Los Cabos es de superficie dura y se encuentra en un país que ya le permitió un título a nivel ATP Challenger, en Puerto Vallarta 2021.

“Siento que voy subiendo en mi ranking y ya estuve como uno de los mejores sembrados hace un par de semanas en Mallorca, así que espero que en el futuro esa sea mi nueva realidad. Estoy contento de estar acá, pero ser sembrado es sólo un número. Al final, todos los rivales son duros”, concluye Daniel Altmaier desde Los Cabos.

FICHA: DANIEL ALTMAIER