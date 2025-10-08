Los Cubs extienden la Serie al juego 4

En Chicago justo en el recinto Wrigley Field, el primera base de los Cubs, Michael Busch, lanzó un grito de celebración tras su jonrón.

Por segunda vez en tres juegos de esta Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Brewers, Busch abrió la cuenta con un jonrón. El disparo de Busch desencadenó una racha de cuatro carreras que el cuerpo técnico de los Cubs aprovechó para lograr una victoria de 4-3, manteniendo viva la temporada de los North Siders.

"Pensé que estábamos empatados desde el principio. Nos dieron cuatro carreras para ganar, pero pensé desde el principio que los nueve bateamos muy bien”, dijo Busch.

Los Cubs están 2-1 abajo ante sus rivales Brewers en esta Serie Divisional con el cuarto juego a la vuelta de la esquina en el Friendly Confines, donde Chicago ostenta un récord de 53-30 este año entre la temporada regular y los playoffs.

El enfrentamiento entre los rivales de la División Central de la Liga Nacional es la primera serie de postemporada en la que ambos equipos anotaron en la primera entrada de cada uno de los tres primeros juegos. El cuarto juego es este jueves por la noche.

"Sí, les diré a nuestros muchachos que mañana será la primera entrada de cada entrada. Creo que esa es nuestra mejor fórmula ofensiva ahora mismo”, dijo el manager de los Cubs, Craig Counsell.

En las 34 ocasiones anteriores en las que los equipos perdieron los juegos 1 y 2 en una Serie Divisional con el formato actual (hasta 2024), solo 14 forzaron un cuarto juego. Cinco llevaron la situación a un quinto juego decisivo y tres lograron la remontada.

"[Taillon] marcó la pauta, sin duda. Es muy importante poder recuperarse después de una primera entrada interesante. Pero este equipo ha sido muy resiliente todo el año, y sabemos que tenemos más que jugar en el Wrigley Field”, dijo el jardinero central de los Cubs, Pete Crow-Armstrong.

El abridor de los Brewers, Quinn Priester, lanzó una recta cortada en cuenta completa hacia Busch que se quedó en el centro de la zona y el primera base de los Cubs conectó el lanzamiento hacia el jardín derecho. Este fue el tercer jonrón de Busch en la postemporada y lo convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en conectar dos jonrones abriendo la misma serie de playoffs.

Milwaukee busca abrirse camino hacia el primer viaje de la franquicia a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde 2018.