Cruz Azul vuelve a la sombra deportiva y organizacional

Parecía que lo más grave para Cruz Azul en su último partido de 2024 era la eliminación a manos de su acérrimo rival, América, en semifinales del torneo Apertura 2024 de Liga MX. Pero hubo una ‘bomba’ que fue aún mayúscula.

En los túneles de vestidores, colindantes con la zona de prensa, un reportero fue amedrentado por staff de Cruz Azul previo a la conferencia de los entrenadores Martín Anselmi y André Jardine (América). Videos de otros medios rápidamente expusieron la situación a la opinión pública y la crisis detonó más allá de la derrota.

Las sombras deportivas y organizacionales volvieron a Cruz Azul. El partido contra América expuso que aún falta algo en el interior del club para retomar la cima de la Liga MX y, de manera paralela, mantener una imagen pulcra.

“Desde hace ya algún tiempo he venido analizando qué pasa con Cruz Azul. Es un tema interno, de mal manejo de gestión institucional, de falta de claridad en las prioridades de lo que realmente debe beneficiar al equipo”, comparte con El Economista, Eric Olavarrieta, consultor de empresas y desarrollo organizacional.

“Cruz Azul ha demostrado que ha querido solucionar esto con dinero, con la capacidad económica que tiene, y a nivel deportivo ha armado un buen equipo entre jugadores, entrenador y proyecto, pero finalmente es un Cruz Azul carente de autoanálisis y de asumir responsabilidad por errores”.

Derrumbe tras derrota

El sello deportivo de Cruz Azul en fase regular del torneo Apertura 2024 es innegable. Ganó 13 de 17 partidos posibles e impuso récord con 42 puntos en torneos con 18 participantes.

Incluso en su último partido mostró un espíritu combativo que le dio el boleto a la final del Apertura 2024 hasta el minuto 97, antes de que América marcara el 3-4 en el marcador para arrebatárselo.

Fue después de eso cuando la burbuja emocional se quebró. Primero, los reporteros presentes en el estadio Ciudad de los Deportes atestiguaron cuando los jugadores insultaron al árbitro, Adonai Escobedo, quien sancionó un penal a favor del América al borde del minuto 90.

Luego, uno de los reporteros fue agredido presuntamente por personal de seguridad por estar grabando un video con su teléfono, causando confrontación con el resto de periodistas presentes. Esto dio pie a que el capitán del equipo, Ignacio Rivero, saliera a ofrecer disculpas, pero la situación ya había sido expuesta en redes sociales.

Esto hizo recordar un episodio en el mismo lugar, entre los vestidores y sala de prensa del estadio Ciudad de los Deportes, en enero. Aquella vez, fue el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, quien se confrontó con el entonces entrenador de Xolos de Tijuana, Miguel Herrera. Algunos medios capturaron la discusión y la hicieron pública.

“Cruz Azul quiere estar al nivel de los grandes, pero hay algo en su comunicación, identidad, filosofía y gestión organizacional que no está dando resultados. Eso ha venido a dar un efecto dominó, porque un problema ha propiciado que se afecte otra área; de repente, esto se desnuda”, agrega el especialista.

De enero a diciembre, Cruz Azul fue el mejor equipo de la Liga MX con una cosecha total de 75 puntos de 102 posibles entre la fase regular del torneo Clausura 2024 y el Apertura 2024.

Aderezó esa cifra con un atractivo estilo ofensivo de parte del entrenador argentino Martín Anselmi, quien precisamente debutó al frente del equipo en enero, pero no pudo levantar el décimo título de la institución en mayo (Clausura) ni en diciembre (Apertura).

Sin embargo, lo que llamó la atención es que también entre enero y diciembre se suscitaron esas peleas en zona de vestidores que luego se hicieron virales y dañaron la imagen organizacional de la Máquina.

“Lo primero que debe hacer es tener la capacidad de autodiagnóstico. Siempre hay otros culpables y nunca es el equipo, hablando más allá del resultado o de un jugador. Cuando alguien no tiene capacidad de asumir sus errores, reconocerlos y aceptarlos, no hay autoanálisis.

“Segundo: plantearse objetivos realmente congruentes para que esto tenga una consecuencia lógica y coherente. Al hablar de claridad, te anticipas a posibles situaciones que puedan afectar el entorno del equipo, que está demasiado fuera de control, con mal manejo y gestión de emociones, donde hay figuras de autoridad que a veces no dan la cara”, recalca Olavarrieta.

Plan fallido

Uno de los líderes en la institución es precisamente Iván Alonso, quien fue presentado como director deportivo a finales de diciembre de 2023.

A mitad de 2024, después de haber perdido la final contra América, Alonso habló de un “Plan de Gestión Deportiva Institucional”, que es “el método Cruz Azul ‘La Máquina’, porque cambio y transformación no son lo mismo”.

Detalló que en ese plan “debía haber un cambio cultural en el método de gestión” en 100 días, el cual profundizó con la siguiente frase: “El factor clave del club es el cambio de la cultura en los recursos humanos; soñar es fácil, lo difícil es cómo vamos a implementar esa estrategia en estructura y organización”.

Sin embargo, Cruz Azul volvió al ojo del huracán después de su séptima derrota consecutiva en Liguilla de torneos cortos ante América.

Y más allá del resultado, fue por la manera de gestionar su imagen ante la derrota. En los videos de la trifulca con los medios, también aparece el presidente del equipo, Víctor Velázquez.

A diferencia de años anteriores, cuando Guillermo ‘Billy’ Álvarez rara vez aparecía ante los medios como máximo referente de Cruz Azul, Víctor Velázquez sí lo ha hecho, dando cierta noción de transparencia, pero su figura se sigue vinculando a eventos negativos como el del domingo.

Por otra parte, el especialista en desarrollo organizacional habla sobre el manejo de comunicación del club: “Me llama mucho la atención que se dirigen a los aficionados con cariño, pero no ves actividades con ellos más que ir al estadio. No hay eventos de integración o reuniones, eso me parece una estrategia muy pobre para lo que te ha dado la afición, aguantando años de burlas y humillaciones”.

Este año Cruz Azul abrió las puertas a nuevos patrocinadores: Bankaool, Electrolit, Cemix y un aliado estratégico, Spodeal Group. Ninguno de ellos se posicionó respecto a lo ocurrido el domingo después de la derrota ante América.

Ni siquiera lo hizo la Liga MX o la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El único en emitir un comunicado fue el propio Cruz Azul: “Respecto de los incidentes en zona de prensa, están siendo investigados de manera interna a partir de todo el material de video, fotografía y circuito cerrado. En su caso, informaremos a la FMF para proceder conforme a reglamento. La operación en el estadio Ciudad de los Deportes ha sido un reto y ya estamos explorando alternativas para evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los de ayer”.