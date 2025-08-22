Buscar
Sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en Washington, anuncia Trump

El sorteo se llevará a cabo en el Kennedy Center, en Washington, D. C., anunció el presiente Donald Trump este viernes en la Casa Blanca. 

main image

El presidente Donald Trump fue presentado con el trofeo del Mundial 2026 por Gianni Infantino, durante el anuncio del sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Kennedy Center. Foto: ReutersREUTERS

AFP

El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre, anunció el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

(Información en desarrollo...)

