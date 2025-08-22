Lectura 1:00 min
Sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en Washington, anuncia Trump
El sorteo se llevará a cabo en el Kennedy Center, en Washington, D. C., anunció el presiente Donald Trump este viernes en la Casa Blanca.
El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre, anunció el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
(Información en desarrollo...)