En 89 años la carrera clásica más antigua del mundo Milano-Torino no conocía a otro campeón más joven en sus 149 años de historia. Isaac del Toro cerró con un sprint imbatible para convertirse en el único mexicano laureado en esta competencia y a sus 21 años de edad ser el más joven desde 1936.

Del Toro provocó el ataque ganador junto a Ben Tulett (Visma-Lease a Bike) y Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling), antes de que el mexicano superara a ambos rivales en el sprint hasta la meta. Con una reverencia al cruzar la meta, Del Toro se convirtió en el primer ganador de la Clásica y en hacerlo en la cima del Superga desde su última ascensión en 2021. También, se convierte en el primer ciclista del UAE Team Emirates-XRG en ganar la carrera y aseguró la revancha del equipo tras terminar 2-3-4 en la edición del año pasado.

“El equipo trabajó muy duro para esto. Conseguí mi primera victoria este año y no podría estar más feliz. Disfruto mucho esta carrera y no puedo creer que lo haya logrado. Al final, jugué mis cartas. Me presioné mucho, pero como equipo sabemos cómo queremos jugar. Adam Yates depositó toda la confianza de todo el equipo en mí y simplemente intenté terminar su trabajo. Al final intenté jugar al máximo y hacer lo necesario sin gastar demasiada energía. Jugué bien en el sprint y en los tres últimos ataques”.

A unos 1.3 km para llegar a la meta, Yates se abalanzó sobre Del Toro, quién aprovechó la oportunidad y atacó por encima de su compañero. El mexicano sólo fue seguido por Tulett y Halland Johannessen. Los tres se desmarcaron y no fueron alcanzados. A poco más de 200 metros de la meta, Del Toro se adelantó y superó a Tulett, mientras que Johannessen se desvanecía. Isaac cruzó la meta y se adjudicó la décimo novena victoria de la campaña para el UAE Team logrando la ascensión más rápida registrada a Superga en los últimos años. Yates cruzó la meta en cuarta posición, culminando una tarde espectacular para el equipo.

RESULTADOS Milano-Torino: