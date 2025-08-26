"Checo" Pérez-Valtteri Bottas: El atractivo para el negocio F1

Cadillac mueve sus primeras fichas del ajedrez Formula 1. La escudería naciente confirma el mismo día a los primeros pilotos de su historia: Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas. Los pilotos de México y Finlandia no necesitan presentación, ya los conoce el mercado global de la F1.

Cadillac es una marca que nació en Detroit, Míchigan en 1902 con la etiqueta de automóviles de lujo y tampoco necesita presentación, pero sí de la experiencia y potencial de "Checo" y Valtteri para iniciarse en la competencia del máximo circuito.

“Más que potencial, su fortaleza es la experiencia, que es lo que movió a General Motors a contratarlos. La ‘due diligence’ (debida diligencia) que hicieron en Cadillac con estadísticas y metiéndose a la historia de cada piloto. Este año ninguno de los dos tuvo un asiento en la F1, pero sí tienen un palmarés muy importante que finalmente habló por ellos. Todo tiene que ver con la experiencia, una pareja atractiva que le ayudará a este nuevo equipo”, comenta a El Economista, Marco Tolama, especialista en automovilismo y fundador de Auto y Pista.

El equipo estadounidense, que cuenta con el respaldo de General Motors y está dirigido por el ex director deportivo de Marussia Graeme Lowdon, se convertirá en el undécimo equipo de este deporte la próxima temporada. El contrato que otorgó a los pilotos es multianual, pero sabe que entre ambos suman 527 participaciones en Grandes Premios y 16 victorias en Grandes Premios entre ellos.

“La mayor característica que tienen es la experiencia, han estado en equipos de punta como Red Bull y Mercedes y en escuderías que no han sido competitivas en su momento, por lo cual, saben resolver cualquier tipo de problemas y situación, eso los vuelve una pareja atractiva y que le vendrá bien a un equipo nuevo. Cada vez llegan más pilotos jóvenes a la F1, pero también se necesita de experiencia para desarrollarlos. Cadillac se fue a la mejor opción, porque sería más complicado desarrollar el auto y también enseñar al piloto novato todo lo que hay que aprender de F1”, opina a este medio, Giselle Zarur Maccise, especialista en automovilismo y periodista de FOX Deportes.

Cadillac Formula 1 utilizará motores Ferrari durante sus tres primeras temporadas, a partir de 2026, antes de adoptar su propia unidad de potencia, desarrollada por General Motors (GM), para la temporada 2029. Este acuerdo le permite entrar en el deporte con un socio de motores consolidado.

“Como marca Cadillac ya es grande y simbólica en Estados Unidos con tres GP’s podrán marcar una referencia. Sí es su objetivo tener un piloto estadounidense, pero lo primero es sentar bases sólidas con 'Checo' y Valtteri”, continúa Giselle Zarur.