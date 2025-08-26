Sergio Checo Pérez regresa a la Fórmula Uno a bordo de Cadillac

Luego de un año de hacer una pausa en la F1 tras su salida del equipo Red Bull Racing, Sergio "Checo" Pérez fue anunciado por el equipo Cadillac como parte de su alineación de cara a la campaña 2026. El equipo estadounidense anunció su incursión al serial más importante del mundo en mayo de este año y desde entonces comenzaron las especulaciones sobre el posible fichaje del tapatío para ser parte de esta nueva era.

Sergio Pérez, quien tiene 6 Grandes Premios ganados en su palmarés, aportará su experiencia para el desarrollo y puesta a punto del monoplaza en lo que será un primer año de adaptación y crecimiento.

Se suma también el piloto finlandés Valtteri Bottas, quien tiene una importante trayectoria desde su debut con Williams en 2013, y ha corrido para equipos como Mercedes-Benz, Alfa Romeo y Kick Sauber, escudería con la que tuvo su última temporada en 2024 para luego hacer una pausa. Sus mejores momentos los vivió con el equipo alemán con quienes alcanzó los subcampeonatos de pilotos en 2019 y 2020.

El equipo Cadillac de Fórmula Uno operará desde tres complejos de desarrollo técnico: Fishers, Indiana, Charlotte, Carolina del Norte y Silverstone, Reino Unido. Además contará con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors.

Palmarés de Sergio Checo Pérez en F1:

Debut en F1: 2011

Grandes Premios disputados: 281

Victorias: 6

Podios: 39

Pole Positions: 3

Vueltas rápidas: 12

Mejor posición en el Campeonato de pilotos: 2° lugar en 2023

Carreras ganadas por Sergio Pérez en F1: