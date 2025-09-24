Checo Pérez y Cadillac inician el storytelling del debut

Aunque Checo Pérez no corriera en la Fórmula 1 durante el año sabático, su vida seguía ligada a las historias y preguntas a los actores de la temporada 2025. Por otro lado, aunque Cadillac aún no lanzaba ni identidad, colores y slogan, la marca ya se posicionaba como la nueva casa de algunos pilotos. Es decir, ni el equipo ni Checo necesitaban estar en activo para que se hablara de ellos.

La última semana de septiembre ha sido de película. Se publicaron videos, con gestos, movimientos y palabras del primer día de trabajo de Checo con Cadillac. Dan Towriss (CEO of TWG Motorsports) y Graeme Lowdon (team principal) dieron la bienvenida al mexicano en las instalaciones de la escudería en Charlotte, EU. Se dieron la mano, un medio abrazo y las redes sociales de Cadillac inundaron con detalles del paso a paso. Mostraron la credencial de Checo y la conversación con Lowdon en el sofá negro.

El miércoles (24 septiembre) Checo visitó la sede en Silverstone, donde tomó el micrófono para hablar de sus objetivos.

"Siempre es importante arrancar debidamente, pero para mí es irrelevante cómo iniciaremos, ya que lo importante es dónde terminamos, y el progreso que podemos tener en los lugares clave (...) Es importante, reajustar mis objetivos del pasado. Estoy aquí para progresar junto con el equipo y tengo la seguridad de que vamos a comenzar en una posición muy difícil, pero para mí no se trata de dónde empezamos, sino de qué tan rápido logramos progresar. Esa es la clave", dijo el mexicano en declaraciones de motorsport.com.

