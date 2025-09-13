Canelo vs. Crawford en Netflix: a qué hora es y todo sobre la pelea estelar del Allegiant Stadium

La cuenta regresiva terminó y este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas será testigo de uno de los duelos más esperados del boxeo: Saúl “Canelo” Álvarez frente a Terence Crawford, en una pelea que promete marcar un antes y un después en las carreras de ambos pugilistas.

El pesaje: tensión y fiesta mexicana

El viernes por la tarde, más de 10,000 aficionados acudieron al T-Mobile Arena para ver el último cara a cara entre Álvarez y Crawford. Ambos marcaron 167.5 libras en la báscula, confirmando que están en condiciones para disputar el título indiscutido de peso supermediano.

La escena fue intensa entre miradas desafiantes, banderas mexicanas en las gradas y Dana White —figura central de la UFC— separando a los peleadores en su debut como promotor de boxeo.

“Me he preparado para todo. Volví a las bases, tuve que poner todo en esta pelea”, declaró un Canelo visiblemente motivado, mientras recibía vítores de sus seguidores.

Del lado contrario, Crawford se mostró confiado: “Me siento muy bien, no puedo esperar a mañana”.

El mexicano no tiene una victoria por la vía del nocaut desde la de Caleb Plant en 2021, cuando se erigió en el primer campeón indiscutible del peso supermediano.AFP

Horarios y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford,

La función arrancará con las peleas preliminares a las 17:30 horas, seguida por la cartelera principal a las 19:00 horas.

El duelo estelar está programado alrededor de las 21:00 horas, aunque el horario puede variar según la duración de los combates previos.

Por primera vez, la transmisión en México será exclusiva de Netflix, por lo que no habrá señal de televisión abierta.

Expectativa y división entre los fanáticos

En las inmediaciones del estadio, los aficionados expresaron sus pronósticos. “Va a estar reñida, se decidirá por detalles porque a Crawford se le ve confiado”, opinó Alberto Medina, quien viajó desde Ensenada para apoyar a Canelo.

Otros, como Mateo Díaz, creen que la resistencia del estadounidense podría inclinar la balanza: “Si aguanta los primeros asaltos, puede ganar por decisión”.

Lo que está en juego

Para Canelo, el combate representa más que la defensa de sus cuatro cinturones. Tras casi cuatro años sin conseguir un nocaut, el mexicano busca un triunfo convincente que reafirme su estatus como uno de los grandes del boxeo.

Crawford, invicto en 41 peleas, busca hacer historia al convertirse en el primer campeón indiscutido en tres divisiones.

Más allá del ring, la pelea se celebra en el marco de las fiestas patrias mexicanas, convirtiéndose en un evento de identidad nacional para los millones de aficionados que siguen la carrera del tapatío.