Benjamín Gil persigue década como ‘rey’ del Pacífico

Hay un reciente conquistador en el Pacífico que no es marinero ni pirata. Su nombre es Benjamín Gil, es mexicano y es mánager de beisbol.

En los últimos 10 años, ‘Benji’ es el máximo ganador de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), circuito de beisbol invernal más importante del país. Conquistó las coronas de 2015, 2018, 2020 y 2021 con Tomateros de Culiacán, pero en este 2025 tendrá una nueva oportunidad de ser campeón con Charros de Jalisco.

“El estado anímico del equipo y la unión están al máximo. Trabajamos muy fuerte desde pretemporada para estar aquí y estamos a unos pasitos de lograr el objetivo de ser campeones en liga y luego pelear en Serie del Caribe”, mencionó en entrevista con El Economista antes de iniciar la Serie de México contra Tomateros, que definirá al campeón 2025 de LMP.

Nacido en Tijuana hace 52 años, se forjó una década en organizaciones de Grandes Ligas (MLB). Debutó como pelotero con Texas Rangers en 1993 y se retiró con Anaheim Angels en 2003, siendo este último equipo el que mayor currículum le dio al ganar la Serie Mundial 2002.

Fue en la temporada 2014-15 cuando hizo la transición a mánager y debutó en LMP con Tomateros de Culiacán. Inmediatamente ganó cuatro de cinco finales posibles e, incluso, llevó al equipo sinaloense al subcampeonato de la Serie del Caribe 2015.

Una década después, está peleando por convertirse en el segundo mánager con más títulos en toda la historia de LMP. Si gana la temporada 2024-25 con Charros de Jalisco, romperá el empate de cuatro trofeos que hasta ahora sostiene con Vinicio García y Benjamín ‘Cananea’ Reyes. Quedará a dos de Francisco ‘Paquín’ Estrada, líder absoluto desde 2004.

A pesar de esa posibilidad, Gil se muestra desapegado de las estadísticas: “Sé que para los medios, para quien quiere conocer o estudiar, sí es algo significante, pero yo quiero ganar este campeonato como gané el primero y quiero ganar el que sigue, igual que quiero ganar el segundo, tercero, cuarto o quinto. Para mí es sumamente importante ganar el campeonato por el cual estamos peleando en este momento”.

Evade que su nombre sea garantía de éxito en el beisbol mexicano, pese a que entre sus logros también destaca haber llevado a la Selección Mexicana a un inédito tercer lugar en el Clásico Mundial (WBC, por sus siglas en inglés) en 2023.

“No sé si soy una garantía de éxito, porque garantía no hay”, reflexiona en charla con este diario con tono de humildad e incluso agradeciendo por la definición.

“Se trata de trabajo de parte del cuerpo técnico, eso no puede pasar de ser reconocido, pero más importante es que los jugadores hacen el trabajo y se comprometen a lo que pedimos. Eso es más importante que cualquier otra cosa, porque puedes tener un equipo con todo el talento del mundo pero si no se comprometen con las cosas que uno les exige y propone para salir adelante, es muy difícil conseguir el objetivo”.

Modestia y compromiso

En una entrevista con la revista Proceso en verano de 2021, previo a dirigir a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, Benjamín Gil confirmó que la modestia es pilar en su manera de trabajar, además de siempre agradecer a su staff.

“Soy muy exigente en lo que les digo y pido (a los jugadores), pero también les hago ver que es por su bien y del grupo entero. Nunca les voy a pedir que hagan algo para mi persona. Quiero que lo hagan para sí mismos y sus compañeros, para la gente que depende de ellos y para la afición que tanto les aplaude”.

Esa tónica se mantiene en 2025, mientras encara la sexta final de su carrera como mánager en LMP y recordando que también ganó cuatro trofeos en este circuito como jugador (en 1996, 1997, 2002 y 2004 con Tomateros de Culiacán).

“Me propongo mejorar todos los días, tratar de aprender algo, salir al estadio a ver qué puedo aprender para seguir mejorando. El momento en que crea que lo sé todo, quedaré estancando y será más complicado seguir (…) engo que mejorar y ser consistente, nunca pensar que ya lo sé todo o que los logros que hemos tenido me hacen superior. Lo que te puede llevar a ser superior es ser consistente y trabajar día con día para lograr objetivos y proponerte cosas difíciles, eso también es muy importante. El que te propongas cosas fáciles es un gran error”.

Grandes Ligas, el sueño

Benjamín es sincero respecto a su llegada a Charros de Jalisco a mitad de la temporada anterior. Era noviembre de 2023 y estaba en la lista de candidatos para ser mánager de San Diego Padres, algo que habría sido un hito nacional, tomando en cuenta que sólo ha habido un mánager mexicano en MLB a lo largo de la historia (Benjamín Reyes).

La familia González Íñigo, que adquirió a Charros en 2021 y lo hizo campeón de LMP en 2022, buscó al tijuanense para ser el mánager en el cierre de la temporada 2023-24 y con miras a largo plazo, intentando salvar un inicio oscuro que los tenía en el fondo de la tabla luego de 38 partidos (récord de 13-25).

“Me buscaron a mediados de noviembre. En su momento les dije que no tenía pensado manejar (en México) porque todavía estaba con la mira de ser manejador en Estados Unidos. Estaba sobre la mesa la posibilidad de Padres y mi mente estaba en lograrlo. Toca la casualidad que el día que me avisa Padres que se habían decidido por otro dirigente, me habla Íñigo González, uno de los dueños de Charros, y me repitió que querían que tomara el mando del equipo.

“Se me hizo un reto muy interesante por el talento que tenía el róster, tratar de corregir el camino y existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para estar en verano también. Eso me daba posibilidad de estar tiempo completo en una ciudad que me agrada muchísimo, como es Guadalajara”.

La oferta se cumplió y Benjamín Gil dirigirá a Charros de Jalisco en la temporada 2025 de Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que es el circuito de verano, pase lo que pase entre enero y febrero con la final de LMP y en caso de avanzar a la Serie del Caribe.

Lo de Padres fue un sueño que se puso en pausa, pues recuerda que la decisión de elegir a otro mánager, según le dijo el club de San Diego, fue porque querían a alguien que llevara años dentro de la institución.

Aun así, Benjamín Gil no desiste en volver a Las Mayores y pelear por lo más alto, siempre con dedicatoria al territorio mexicano.

“Sinceramente tengo muchas aspiraciones: ganar el campeonato este año (en LMP), ganar la Serie del Caribe y este verano ya estaré con Charros, así que también quiero lograr ese campeonato (en LMB). Primero Dios vamos a ganar y defender la corona el año que entra, luego está el regresar a Estados Unidos a ser manejador de MLB, establecerme y ganar una segunda Serie Mundial, tratar de poner en alto el nombre de México siempre”.