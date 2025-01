Australian Open empujó a ‘niños de oro’ al top 100 mundial

El brasileño Joao Fonseca y el estadounidense Learner Tien disputaron el título de las ATP Nextgen Finals en diciembre de 2024 y un mes después tienen otra razón para celebrar: ya están dentro del top 100 del ranking mundial.

Fonseca venció a Tien en aquella final en Jeddah, que fue su primera plataforma hacia los ojos del tenis mundial. Poco después, se encargaron de poner su nombre en una dimensión todavía mayor durante el Australian Open 2025.

Ambos disputaron las rondas de eliminatorias para acceder al cuadro principal de Australia, pues en ese momento se encontraban lejos del top 100. Fonseca terminó 2024 como el 145 del ranking mundial y Tien como el 122.

Fonseca eliminó a Federico Gómez, Coleman Wong y Thiago Tirante para ganarse un lugar en el cuadro principal del primer Grand Slam de 2025 Tien hizo lo propio ante Gregoire Barrere, Juan Pablo Ficovich y Jozef Kovalik.

Curiosamente, el sorteo puso al brasileño y al estadounidense en el mismo cuadrante: el número cuatro, donde los principales favoritos eran los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev.

El primer impacto mundial lo provocó Joao Fonseca, venciendo en tres sets (7-6, 6-3 y 7-6) a Andrey Rublev, noveno en el ranking mundial. El ruso es casi 10 años mayor que el brasileño y venía de alcanzar cuartos de final en Australia en 2024.

Fonseca, de 18 años, nunca había disputado un cuadro principal de Grand Slam y en su primera oportunidad aprovechó la racha de 16 triunfos que acumulaba desde su participación en las ATP Nextgen Finals para avanzar a segunda ronda en el Australian Open.

Sin embargo, el sueño terminó de manera inmediata, pues en esa segunda ronda fue eliminado por el italiano Lorenzo Sonego, aunque extendió la batalla hasta cinco sets.

Learner Tien, por su parte, inició el camino con victoria a cinco sets sobre el argentino Camilo Carabelli, pero su golpe de autoridad fue en segunda ronda, tumbando al ruso Daniil Medvedev, que en ese momento era el quinto mejor rankeado del mundo.

El sueño de Tien en el Australian Open 2025 tuvo más longevidad que el de Joao Fonseca, ya que después de vencer a Medvedev consiguió una tercera victoria contra el francés Corentin Moutet. De nueva cuenta, fue Lorenzo Sonego quien fulminó el sueño del adolescente estadounidense en octavos de final.

“Sinceramente, creo que todavía no he entendido del todo la magnitud de lo logrado. Nunca había jugado un partido tan largo, estoy feliz de no estar ya en la cancha”, comentó entre sonrisas Learner Tien después de vencer a Daniil Medvedev.

“Definitivamente, resulta inspirador ver cómo otros chicos de mi edad (19 años) están empezando a acumular éxitos. Estoy trabajado duro para unirme a ellos y el hecho de ver tanto sus logros como mi proyección me hace pensar que estoy en el camino adecuado, que puedo conseguir éxitos importantes”, agregó.

Y lo consiguió, al igual que Joao Fonseca, a partir de esta semana. Concluido el Australian Open, Learner Tien apareció en el puesto 80 del ranking mundial, lo que significó un salto de 41 posiciones y, por su puesto, el mejor ranking de su muy corta carrera.

Caso similar para Fonseca, que apareció en el puesto 99 y dio un salto de 13 posiciones, ya que antes del Australian Open había conseguido otro título, que fue el ATP Challenger de Canberra, ayudándolo a acercarse más al top 100.

En cuanto al top 10, los únicos movimientos después del Australian Open fueron las subidas de Casper Ruud (de sexto a quinto), Novak Djokovic (séptimo a sexto) y Tommy Paul (onceavo a noveno). Daniil Medvedev y Andrey Rublev, que curiosamente fueron víctimas de Learner Tien y Joao Fonseca, bajaron de quinto a séptimo y de noveno a décimo, respectivamente.

Otro caso a destacar en el ranking varonil es que Novak Djokovic se convirtió en el tercer tenista masculino de la historia en llegar a un mínimo de 1,000 semanas dentro del top 100. Los únicos que lo habían conseguido eran Roger Federer, quien se quedó en 1,165, y Rafael Nadal, con 1,029.