Joao Fonseca prolonga odisea en Australian Open

Joao Fonseca empieza a causar cada vez más eco en el tenis mundial. A pesar de ser todavía un adolescente, dio una campanada de tintes históricos al eliminar a Andrey Rublev, top 10 del ranking mundial, en primera ronda del Australian Open.

“Ha sido increíble lo que he hecho. Mi primera victoria en un Grand Slam, mi primer triunfo sobre un jugador top 10, mi primera vez en un cuadro principal de Grand Slam. Todo esto es nuevo para mí”, destacó Fonseca después de vencer a Rublev.

Nacido en Río de Janeiro en 2006, su nombre había pasado desapercibido de la cumbre del tenis hasta diciembre pasado, cuando se convirtió en campeón de las ATP Nextgen Finals 2024 por encima del estadounidense Learner Tien.

Fue un buen augurio, pues los únicos jugadores con 18 años o menos que habían sido campeones de las ATP Nextgen Finals eran Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes poco después se convirtieron en líderes del ranking mundial general.

Tal fue la satisfacción que Joao Fonseca se animó a hablar de ese objetivo: “Me gusta jugar contra grandes jugadores, me encanta la presión. Es increíble cómo he mejorado física y mentalmente, he estado fuerte, ganando partidos contra jugadores del top 50, estoy orgulloso de mí mismo, mi sueño es convertirme en número uno”.

No ha pasado ni un mes desde que enfatizó ese sueño y ya está construyendo otros. Días antes de participar en el Australian Open fue campeón del ATP Challenger de Canberra, su segundo trofeo dentro de esta categoría profesional.

Luego venció a Federico Gómez, Coleman Wong y Thiago Tirante para obtener, por primera vez en su carrera, boleto directo al cuadro principal de un Grand Slam. El Australian Open lo recibió con los brazos abiertos y otra hazaña.

Su primer cruce lo puso ante el experimentado ruso Andrey Rublev, casi una década mayor que él en cuanto a edad y con más de 500 partidos disputados en el ATP Tour. Además, instalado en el top 10 del ranking mundial desde hace meses.

Por estos datos, parecía que Rublev tendría una tarde tranquila para avanzar a segunda ronda del Australian Open, pero Fonseca dominó con fortaleza y temple.

“Todo era nuevo para mí, pero yo no era el favorito. Entré a la cancha con la mentalidad de 'soy un chico de 18 años y él es un top 10'. Sabía que podía ganarle, pero no tenía ninguna presión. Cuando iba ganando dos sets a cero, pensaba un poco más en que quizá ganaría, que necesitaba seguir concentrado. Los nervios llegaron, pero me mantuve firme a nivel mental”.

La victoria dejó satisfechos a los eruditos de las estadísticas, pues Joao Fonseca igualó una marca que sólo se había conseguido una vez en la Era Abierta dentro de un Grand Slam y que había ocurrido hace más de dos décadas, según ATP.

“A sus 18 años, Joao es el segundo jugador menor de 20 desde 1973 que consigue derrotar a un rival del top 10 en su debut en un cuadro principal de Grand Slam, algo que sólo había conseguido antes Mario Ancic ante Roger Federer en Wimbledon 2002”.

Brasil cuenta con una destacada lista de tenistas que brillaron en el circuito profesional, como Gustavo Kuerten o Marcelo Melo. En la actualidad, la rama femenil es la que tiene más reflectores con las actuaciones de Beatriz Haddad Maia.

Pero el adolescente Joao Fonseca, de 18 años, ya empieza a construir su propio legado y no sólo como símbolo nacional, sino internacional.

“Mi primer objetivo al aterrizar aquí (en el Australian Open 2025) era pasar la fase previa. Por supuesto, mis expectativas son mayores ahora, quiero más. Estoy muy feliz por la manera en la que he jugado (contra Rublev), pero ya pienso en el siguiente partido. Esa es la mentalidad de un campeón, simplemente intento centrarme en el siguiente duelo”.

La odisea de Joao Fonseca se volverá a poner a prueba en segunda ronda, cuando enfrente al italiano Lorenzo Sonego, quien tiene 29 años y más de 300 partidos en el ATP Tour.