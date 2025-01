Australia presenta octavo capítulo entre Djokovic y Alcaraz

El octavo episodio de la saga Djokovic-Alcaraz ya tiene fecha. Será este martes, durante los cuartos de final del Australian Open 2025.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz registran siete enfrentamientos de nivel profesional. Todo comenzó en semifinales del Masters de Madrid 2022 y el último antecedente fue en la final de singles de los Juegos Olímpicos París 2024.

El balance es de cuatro victorias para el serbio y tres para el español. El primer Grand Slam de 2025 los vuelve a poner frente a frente en una temporada que bien podría ser de redención para ambos, pues Djokovic sólo ganó un título en 2024 y Alcaraz cayó de lo más alto del ranking mundial.

“Conozco mis armas. Sé que puedo jugar bien contra él, que lo puedo vencer. Eso es todo en lo que pienso. Estoy listo y sé lo que tengo que hacer”, dijo Alcaraz después de saber que Djokovic sería su rival en cuartos de final.

Djokovic derrotó al checo Jiri Lehecka (6-3, 6-4, 7-6) para lograr su boleto a cuartos de final en Australia. Alcaraz hizo lo propio contra el británico Jack Draper, pero fue por abandono por lesión después del segundo set, ya que Draper acusó una recaída de tendinitis en la cadera.

Desde que fue sorteado el cuadro principal varonil del Australian Open, uno de los cruces más esperados por los aficionados era el de Djokovic y Alcaraz en cuartos de final, recordando que son dos de los jugadores más ganadores de la actualidad, aunque el serbio está en la última etapa de su carrera y el español apenas está iniciando.

Pero enfrentarse por octava ocasión, y en la plataforma de un Grand Slam, es un ingrediente muy emocionante para Novak: “Carlos es muy dinámico, explosivo, increíblemente talentoso y carismático. Es genial de ver, pero no tanto como jugar contra él. Estoy ansioso por que llegue el partido, cuando salió el cuadro, mucha gente estaba esperando un potencial enfrentamiento de cuartos de final entre Alcaraz y yo, así que aquí estamos”.

Gracias a su amplia experiencia en Grand Slams desde 2005, Djokovic agrega récords prácticamente en cada partido. Al vencer a Jiri Lehecka, empató a Roger Federer como los jugadores con más cuartos de final de categoría Grand Slam en la historia (15 cada uno).

Además, llegó a 97 victorias en el Australian Open y empató el récord personal que sostiene en categoría Grand Slam junto a Wimbledon. En caso de superar a Alcaraz y avanzar a semifinales, Djokovic pondrá a Australia en una repisa aparte.

“Ambos estamos golpeando la bola bastante bien en este torneo. Me gusta la manera en la que estoy jugando y me estoy sintiendo después de estos últimos dos partidos. Tengo muchas ganas de afrontar el desafío”, agregó el balcánico.

Carlos Alcaraz tenía apenas dos años de vida cuando Novak Djokovic ya estaba disputando Grand Slams. Sin embargo, en la actualidad ya registra cuatro trofeos de dicha categoría y los últimos dos se concretaron en la temporada anterior, en Roland Garros y Wimbledon.

Al cierre de 2024 cayó al tercer lugar del ranking mundial, superado por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, pero se muestra con madurez para conseguir su cuarta victoria contra Novak Djokovic y seguir instalando récords.

“En un Grand Slam, desde los cuartos de final hasta la final, te mides a los mejores jugadores del mundo. Si no fuera Djokovic, podría haber sido otro jugador que esté en la cima del ranking. Personalmente, no me va a cambiar nada el hecho de jugar contra Novak en cuartos. Estando en esta ronda, voy a encarar el partido de la misma manera que lo hice anteriormente contra él”.

Con la victoria sobre Draper, Alcaraz se convirtió en el segundo jugador más joven en alcanzar 10 veces los cuartos de final de un Grand Slam, únicamente detrás del sueco Mats Wilander en 1985. Ambos lo hicieron con 21 años, la diferencia fueron algunos meses.

El otro cruce varonil confirmado en cuartos de final del Australian Open 2025 es entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Tommy Paul.

Faltan por definirse otros partidos de octavos (entre la noche de domingo y madrugada de lunes en México) para que la lista de cuartofinalistas se complete. Entre los mejores sembrados que todavía están con vida destacan Jannik Sinner (1) y Alex De Miñaur (8).

En cuanto a la rama femenil, los cuartos de final que ya están fijos son Aryna Sabalenka contra Anastasia Pavlyuchenkova y Coco Gauff contra Paula Badosa. Aún faltan por asegurar su lugar algunas de las mejores sembradas como Iga Swiatek y Elena Rybakina.

Historial Djokovic contra Alcaraz

1) Semifinales Masters de Madrid 2022 – Ganó Alcaraz

2) Semifinal Roland Garros 2023 – Ganó Djokovic

3) Final Wimbledon 2023 – Ganó Alcaraz

4) Final Masters de Cincinnati 2023 – Ganó Djokovic

5) Semifinal ATP Finals 2023 – Ganó Djokovic

6) Final Wimbledon 2024 – Ganó Alcaraz

7) Final Juegos Olímpicos París 2024 – Ganó Djokovic