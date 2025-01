Australia compensa a la persistente Madison Keys

Madison Keys personifica la frase “nunca es tarde para brillar” tras ganar su primer Grand Slam a escasos días de cumplir 30 años y luego de vivir prácticamente de todo en su carrera como tenista.

Nació el 17 de febrero de 1995 y debutó como profesional el 17 de febrero de 2009. Es una fecha especial que en este 2025 la tomará con su primer trofeo de Grand Slam, luego de conquistar el Australian Open sobre Aryna Sabalenka en tres sets (6-3, 2-6, 7-5).

Después de 15 años cumplidos en el WTA Tour, Madison Keys acumulaba nueve títulos de singles, siendo el más destacado el Cincinnati Open (categoría WTA 1000) de 2019.

Su primera final fue en junio de 2014 y sorprendió con victoria a la experimentada alemana Angelique Kerber; luego debutó en el top 10 del ranking en 2016; y, siguiendo esa escala de logros, en 2017 jugó su primera final de Grand Slam en casa, el US Open, aunque perdió ante Sloane Stephens.

Desde entonces, Madison Keys no repetía una presencia en final de Grand Slam. Pasaron alrededor de 88 meses para reaparecer en esa máxima plataforma y qué mejor manera de hacerlo que dejando en el camino a las dos mejores del ranking mundial: Iga Swiatek en semifinales y Aryna Sabalenka en la final.

“Pienso que todo pasa por una razón. He tenido que pasar por cosas difíciles y eso me ha obligado a mirarme a un espejo e intentar trabajar en la presión que me impongo a mí misma”, fue la primera evaluación de Madison tras el título del Australian Open 2025.

“Desde que era muy joven sentí que, si nunca ganaba un Grand Slam, no estaría a la altura de lo que los demás pensaban que debería estar. Fue una carga dura, pero finalmente llegué al punto de estar orgullosa de mí y de mi carrera, con o sin un Grand Slam. Estaba en un momento en el que no me importaba si eso no ocurría. No lo necesitaba para sentir que tengo una buena carrera”.

Se puede decir que el camino a la cima de un Grand Slam cuajó en Madison Keys después de una década. En 2015 irrumpió en sus primeras semifinales de este nivel, curiosamente, en el Australian Open. La edición 2025 la recompensó con el trofeo.

“Cuando vas haciéndote mayor y estás en la última etapa de tu carrera, piensas si (ganar un Grand Slam) ocurrirá alguna vez. Si no, es que no estuve a la altura de lo que decían que debía hacer. Así que creo que pasó de ser algo positivo a volverse algo de pánico, tuve que resolver personalmente muchas cosas porque me estaba presionando mucho”.

Otro dato curioso es que 2009, año de su debut profesional, también fue la última temporada en la que una campeona de Grand Slam venció en el camino a las dos mejores rankeadas del mundo. La responsable fue Svetlana Kuznetsova, quien echó a Serena Williams y Dinara Safina en Roland Garros.

Después de 16 años, Madison Keys lo hizo frente a Iga Swiatek en semifinales y Aryna Sabalenka en la final. Esta última tenía la etiqueta más grande como favorita en Australia porque buscaba ser tricampeona.

Pero la clave, recalca Keys, fue la evolución de su mentalidad a partir de 2024: “En el pasado, a veces sentía que durante los partidos, especialmente cuando las cosas empezaban a ir mal, no estaba en mi propio cuerpo y me miraba como si me menospreciara. Sentía que no podía conectar mi cerebro con mi cuerpo. El año pasado empecé a tomarme cada punto de manera individual en vez de entrar en pánico”.

En más recompensas para Keys después de este título se encuentran el legado de su país y la posición en el ranking de la WTA.

En cuanto al impacto nacional, es la primera estadounidense en cinco años en ganar la rama de singles femenil del Australian Open. El antecedente más reciente lo había escrito Sofia Kenin en 2020 y, antes de ella, Serena Williams en 2017.

Estados Unidos es el segundo país con más títulos de singles femenil del Australian Open con un total de 26, incluyendo el de Madison Keys en 2025, únicamente detrás de los 44 del país anfitrión. Muy lejos se encuentra, en tercer lugar, Alemania con 5 títulos.

Respecto al ranking, Keys regresará al top 10 a partir de este lunes. El triunfo en Melbourne Park le permitirá estar en el puesto 7, algo que sólo había vivido una vez hace casi una década, en 2016.

Sabalenka perdió oportunidad histórica

La perdedora de la final del Australian Open 2025, Aryna Sabalenka, vio cortado el sueño de convertirse en la primera tricampeona consecutiva de este torneo en el siglo actual.

Aunque siete jugadoras ya lograron ser tricampeonas consecutivas del Grand Slam de Australia en toda la historia, la más reciente fue Martina Hingis entre 1997 y 1999. Aryna Sabalenka estaba en la conversación tras haber conquistado las ediciones 2023 y 2024.

“Hubo un poco de frustración porque estaba muy cerca de lograr algo increíble”, calificó la bielorrusa, que después se calmó para hablar en la ceremonia de premiación. “Necesitaba dejar atrás esas emociones negativas para poder dar el discurso final y no ser irrespetuosa”.

La buena noticia para Sabalenka es que, a pesar de la final perdida, continuará como número 1 del ranking mundial femenil, además de mantenerse como candidata en cada torneo que dispute de aquí en adelante.

“Cuando alcanzas una final es o los trofeos o nada. Nadie se acuerda del finalista, nadie los pone junto al ganador. Ahora mismo busco títulos, pero obviamente tengo que estar orgullosa de mí misma por estar en tres finales consecutivas. Es algo increíble”.

Estados Unidos también triunfó en dobles

La premiación de la rama de dobles femenil también vio ondear la bandera de Estados Unidos, gracias al triunfo de Taylor Townsend junto a la checa Katerina Siniakova.

Townsend y Siniakova participaron en el Australian Open 2025 como la pareja mejor sembrada y refrendaron esa categoría al vencer en la final a Jelena Ostapenko (de Letonia) y Su-Wei Hsieh (de China Taipéi) en tres sets (6-2, 6-7, 6-3).

Pero el brillo histórico está del lado de la checa Siniakova, pues se convirtió en la primera doblista en llegar a 10 títulos de Grand Slam desde Martina Hingis en 2015.

“Es muy bonito que la gente siga hablando de esto. Soy una atleta profesional, trabajo duro y trato de conseguir cada vez más. Cuando ustedes me dicen que lo he conseguido, me emociono mucho”, festejó la doblista de 28 años.

Taylor Townsend y Katerina Siniakova se quedaron con 508,895 dólares de premio por este título en conjunto, mientras que Madison Keys recibió 2.19 millones por su victoria individual.