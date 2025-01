La vida sin Anselmi empezó gris para Cruz Azul

La vida sin Martín Anselmi comenzó en escala de grises para Cruz Azul. En la cancha, no pasó de un empate 1-1 ante Puebla, uno de los equipos más flojos de la Liga MX en torneos recientes, y en la taquilla tuvo una entrada menor al 20%.

Cruz Azul recibió a Puebla en el estadio Olímpico Universitario (CU), que será su casa a lo largo de todo el torneo Clausura 2025. Fue partido correspondiente a la Jornada 3 y con el ingrediente especial de ser el primero de la era post-Anselmi.

El argentino escribió una novela alrededor de la Máquina en la semana previa a este partido, viajando a Europa para enrolarse con el Porto de Portugal sin haber finalizado su contrato con la directiva cementera y sin un solo mensaje dirigido a la afición.

Además, diversos medios reportaron que Vicente Sánchez, entrenador de la rama sub 23, no quería asumir el puesto de entrenador interino para enfrentar a Puebla, haciendo aún más grande la duda sobre quién aparecería en la banca.

Finalmente sí fue Sánchez. El uruguayo estuvo asesorado por Joel Huiqui, ex defensa de la Máquina, y Héctor Gutiérrez. Presentaron una alineación nada fuera de lo normal, con nombres como Ángel Sepúlveda, Kevin Mier, ‘Charly’ González, Willer Ditta e Ignacio Rivero como capitán.

Parecía que Cruz Azul tendría una tarde de reconciliación con sus aficionados, pues apenas al minuto 2 se puso arriba en el marcador por medio de Lorenzo Faravelli. Los asistentes al estadio festejaron como si ninguna despedida hubiera ocurrido entre semana.

Pero Puebla apagó el festejo 13 minutos después con anotación de Emiliano Gómez. Eso fue todo en el marcador, en un partido que terminó con apenas cuatro disparos al arco entre ambos clubes.

De lo más destacado de la Máquina fue el debut de Luka Romero, uno de sus refuerzos con mayor expectativa. El nacido en Durango, pero con representación a la Selección de Argentina por sus orígenes, jugó todo el segundo tiempo y se vio altamente participativo, causando ovaciones desde las gradas.

Cruz Azul perdió un penal por revocación del VAR antes de finalizar el primer tiempo; tuvo algunos disparos esporádicos por parte de Luka Romero, Giorgos Giakoumakis y Gabriel ‘Toro’ Fernández, pero nada extraordinario.

El partido terminó bajo un abucheo que tampoco fue de gran volumen, ya que la asistencia oficial fue de 10,074 aficionados. Esto representa apenas el 17.2% de la capacidad total del estadio que normalmente pertenece a Pumas.

En dos partidos como local en CU en lo que va del Clausura 2025, Cruz Azul apenas ha recibido 19,806 aficionados (contra Atlas y Puebla). Hace un año se vio un contraste en la Jornada 1 del Clausura 2024, en el debut de Martín Anselmi en el banquillo enfrentando a Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes, cuando recibieron a 26,100 espectadores.

Por si fuera poco, el empate ante Puebla deja a Cruz Azul sin conocer la victoria, todavía, en el Clausura 2025. Empató 1-1 con Atlas en la Jornada 1 y perdió 1-0 en visita a Bravos de Juárez en la Jornada 2. Es por eso que los cementeros seguirán en los últimos tres puestos de la tabla.

Afición herida

Otro matiz del partido fue teñido por los aficionados, aquellos que se entregaron a Martín Anselmi con canciones de Julieta Venegas y serenatas.

Como si se hubiera tratado del día posterior a una tormenta, los que entraban a CU previo al duelo contra Puebla mostraban rostros serios y dudosos. Otros, completamente resignados a perder toda la dinámica que dejó Anselmi de enero a diciembre de 2024.

Aunque ya dentro de sus asientos ondearon banderas, cantaron y aplaudieron, la intensidad fue diferente a la que se vivía en Ciudad de los Deportes con el estratega argentino.

“Nos dejó una etapa muy bonita porque este Cruz Azul, en toda mi vida, no lo había visto. Era un Cruz Azul muy ofensivo y gustaba. Anselmi nos dejó una identidad mucho más arraigada, nos volvió a dar eso, pero la forma en la que se fue, sin despedirse de la afición, es lo que duele”, expresó Mario Ortiz, aficionado de 54 años.

El Economista platicó con varios seguidores de Cruz Azul durante el partido contra Puebla, que marcó el fin de la era Anselmi.

El sentir compartido fue decepción: “Lástima que se comportó como americanista, muy corriente y se fue. Pienso que, como todos, prevalecieron sus sueños, eso está bien, pero las formas son fondo y no fueron las correctas”, añadió Jesús Toscano, de 31 años.

Diego Ortiz, de 23, agregó: “Fue algo que sí dolió, porque los aficionados nos habíamos encariñado mucho y lo respaldamos cuando fue el problema con (Juan) Escobar (ex capitán del equipo). No eran las formas, si se hubiera ido a Europa bien, no hubiera habido problemas aunque no hubiera dado el campeonato, pero no de esta forma”.

En cuanto a lo positivo, coinciden en que el argentino sentó las bases de un estilo de juego atractivo y regreso el sentimiento de identidad.

“Martín deja algo abierto que puede ser un plus para el equipo: volvió a generar unión del equipo con la afición y eso puede ser benéfico de aquí en adelante. Debemos quedarnos con lo bueno que nos dejó y seguir apoyando a nuestro equipo has que se nos haga el título”, calificó Víctor Hugo Serrano.

“Tenía bastantes años que no se veía una comunión entre afición, equipo y cuerpo técnico. Lamentablemente nos quedamos muy cerca de la décima, que hubiera sido el colofón. Así, aunque hubiera sido sólo un semestre que él estuviera aquí, sin problemas se hubiera podido ir a Europa”, complementó Rogelio Méndez, aficionado de 50 años.

Finalmente, enviaron un mensaje a la directiva respecto a decisiones futuras: “Más respeto y facilidades para la afición, porque la afición es la única que no abandona”, empezó Víctor Serrano.

“Hemos sido incondicionales. Yo, por ejemplo, soy abonado y compré un lugar en donde se veía muy bonito (en Ciudad de los Deportes), luego nos mandan a una zona en la que se mira muy lejos (en CU) y no se me hace justo. Me gustaría que valoren más el sentimiento del aficionado, las entradas no son nada baratas pero uno hace el esfuerzo por estar aquí, sobre todo por la relación que hubo (con Anselmi), pero para la afición no hay nada. La única satisfacción es ver a nuestro equipo triunfar”.

El aficionado Mario Ortiz concluyó: “Lo primero es que ya necesitamos un estadio para tener identidad. Sabemos cómo se maneja esto, pero sí necesitamos nuestra propia casa. Sobre los entrenadores y jugadores que se van, eso pasa siempre, le pasó a Chivas y a nosotros con (Iván) Marcone, Teófilo (Gutiérrrez) y (e Igor) Lichnovsky. Así que con eso no pasa nada”.