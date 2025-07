Arabia Saudita y Brasil reditúan fichajes con Mundial de Clubes

Arabia Saudita y Brasil son los grandes inesperados en la recta final del Mundial de Clubes 2025, con tres equipos que están entre los ocho últimos contendientes.

Al Hilal, Palmeiras y Fluminense lucen como ‘caballos negros’ para enfrentar a la élite de Europa (Real Madrid, París Saint-Germain, Bayern Múnich, Chelsea y Borussia Dortmund) en cuartos de final de esta competencia, que está por cerrar su primera edición con 32 participantes.

“Son dos ligas (Arabia Saudita y Brasil) que están abajo de las cinco principales del mundo, pero que tienen argumentos para ser consideradas superiores a la de Portugal y Países Bajos. Las colocaría ahí, en un séptimo u octavo puesto”, señala a El Economista, Guillermo Navarro García, comentarista en Tubi y editor en One Football.

Arabia Saudita y Brasil tienen historias totalmente distintas en futbol, tanto en ligas como selecciones. Los asiáticos se han caracterizado más por invertir fuertes sumas de dinero en fichajes de jugadores y entrenadores extranjeros de renombre, mientras que los sudamericanos los han producido por su propia cuenta y luego los venden.

Actualmente, a su manera, ambos países tienen presencia en cuartos de final del Mundial de Clubes y no lucen como rivales sencillos en el último tramo por el título.

Árabes con capital

Quizás el más inesperado es Al Hilal, que eliminó al poderoso Manchester City de Pep Guardiola por 4-3 en octavos. Siendo un equipo de Arabia Saudita, no tenía muchos reflectores, pero a su plantel no se le puede considerar, para nada, inexperto.

Al Hilal refleja lo que ha hecho la liga de Arabia Saudita (SPL, por sus siglas en inglés) en años recientes, comprando una larga lista de jugadores procedentes de Europa que todavía no están en edad de retiro y han fortalecido a varios equipos.

Basta con mirar los 35 fichajes más costosos en la historia de la SPL para percatarse de esta estrategia: todos se dieron a partir del verano de 2023. El brasileño Neymar fue el más alto con 90 millones de euros, aunque se la pasó más tiempo lesionado que activo.

Según el portal de Transfermarkt, Al Hilal protagoniza cuatro de los 10 fichajes más caros en la historia de la SPL: Neymar es el líder, seguido de Malcom (Brasil) con 60 millones de euros, Rúben Neves (Portugal) con 55 y Aleksandar Mitrovic (Serbia) con 52.6. Todos llegaron en verano de 2023 y, salvo ‘Ney’, el resto se mantiene en el equipo que está haciendo historia en el Mundial de Clubes.

Arabia Saudita se ha llenado de fichajes top en los últimos dos veranos, incluyendo a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema Sadio Mané, N’Golo Kante, Riyad Mahrez y otros tantos.

Por ejemplo, en el plantel del Al Hilal que superó al Manchester City y previamente empató con Real Madrid (1-1 en fase de grupos) destacan Joao Cancelo, ex Barcelona; Kalidou Koulibaly, ex Napoli; y Yassine Bounou, ex Sevilla.

“No se puede representar a toda una liga con lo hecho por un equipo. Sin embargo, está claro que este modelo está dotando de competitividad a los clubes”, destaca Navarro García.

“Esto se debe especialmente a que los jugadores que llegan de Europa no son tan veteranos como tal vez sucede MLS (liga de Estados Unidos). Llegan con muy buenos años por delante todavía”.

Dos casos que confirman eso son el delantero colombiano Jhon Durán, que llegó con 21 años a Al Nassr, y el extremo francés Moussa Diaby, que llegó con 25 a Al Ittihad.

Por otra parte, aunque la mayoría de las figuras de Al Hilal son extranjeros, no quiere decir que la puerta esté cerrada para jugadores árabes. En los cuatro partidos que ha disputado en el Mundial de Clubes, 10 nacidos en Arabia Saudita han tenido minutos, siendo el más destacado el capitán, Salem Al-Dawsari, que también capitanéo a su selección en el Mundial de Qatar 2022.

Eficiencia amazónica

Del otro lado está Brasil, un país potencia en el futbol mundial desde hace décadas. Los equipos de su liga, a diferencia de los de Arabia Saudita, son bastante reconocidos porque fueron nido de talentos como Pelé (Santos), Zico (Flamengo), Ronaldinho (Gremio) y Romario (Vasco da Gama).

Además, Brasil tiene un amplio dominio en competencias internacionales de equipos, ganando la Copa Libertadores en 24 ocasiones (sólo superado por las 25 de Argentina) y el Mundial de Clubes en cuatro, siendo el segundo país con mayor palmarés (España es líder con ocho).

“En Brasil hay rendimiento alto, dominante a nivel continental. Para que el futbol de un país crezca, es vital que hayan buenos entrenadores y en Brasil los hay”, enfatiza el analista.

Sin embargo, la novedad del Brasileirao (liga brasileña) en últimos años ha sido contratar a jugadores europeos que si bien no llegaron a ser top, aportan experiencia y nivel a los talentos locales.

Esta estrategia se ejemplifica con los fichajes de Martin Braithwaite, de Dinamarca, con Gremio; Memphis Depay, de Países Bajos, con Corinthians; Dimitri Payet, de Francia, con Vasco da Gama, y Jamal Lewis, de Irlanda del Norte, en Sao Paulo.

“La liga brasileña ha ido adquiriendo poder y es capaz de atraer estrellas y buenos entrenadores. Por ello su dominio en Copa Libertadores (…) Hay algunas figuras, pero también otros futbolistas que estuvieron en un segundo escalón del futbol europeo y que llegan a incrementar el nivel”.

El caso de los equipos brasileños llama la atención porque están en contraste con su selección. Mientras Brasil ha batallado en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, logrando apenas siete triunfos de 16 posibles y recurriendo al primer entrenador extranjero de su historia (Carlo Ancelotti, italiano), sus equipos representan el 25% de los ocho mejores del Mundial de Clubes.

Pero para Guillermo Navarro, esto no influye: “No veo una relación con lo que se vive en la selección. Veo una crisis de identidad en torno al juego de la selección y que ningún entrenador ha logrado resolver”.

Brasil, al igual que Argentina y Uruguay, es considerado un país exportador, no importador. Pero un dato interesante es que los cuatro fichajes más caros en la historia del Brasileirao se dieron en 2024, aunque ninguno rebasa los 30 millones de euros.

Palmeiras, uno de los cuartofinalistas del Mundial de Clubes 2025, protagonizó dos de esos fichajes: Vitor Roque (25.5 millones de euros) y Paulinho (18).

En cuartos de final, Palmeiras jugará contra Chelsea, mientras que Fluminense contra Al Hilal. De estos cuatro saldrá un finalista contra el otro cuadro, en el que la disputa es 100% europea: Real Madrid contra Borussia Dortmund y PSG contra Bayern Múnich.