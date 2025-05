Arabia contrastó frustración y alegría de boxeadores mexicanos

La bandera del boxeo mexicano se tambaleó entre frustración y alegría en Arabia Saudita, luego de las actuaciones de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Marco Verde en la función Riyadh Season de este 3 de mayo.

‘Canelo’ fue el principal blanco de críticas durante y después de la pelea contra el cubano William Scull, pues a pesar de recuperar el título indiscutido de peso súper mediano, el combate fue tachado como uno de los más deslucidos de su carrera.

De hecho, Compubox reveló que fue la pelea con la menor cantidad de golpes en sus registros desde hace 40 años, sumando 445 entre los 152 del mexicano y los 293 del cubano.

“La verdad es que por eso no me gusta pelear con este tipo de peleadores porque, al final de cuentas, no soy yo. Para que haya una buena pelea se necesita que dos peleadores estén dispuestos a dar una gran pelea”, analizó Álvarez después del combate.

“Una disculpa de mi parte, quise darlo todo, pero para una buena pelea se necesitan dos. Para mí fue una pelea aburrida, sabes cuando un peleador no intenta ganar. Sabía que iba a ser complicado porque iba a correr”, agregó el originario de Guadalajara.

“Si no hubiera sido campeón, la verdad, ni voltearlo a ver. Yo creo que después de esta pelea nadie va a querer pelear con él, porque realmente es un peleador que sale a no ganar, sale a correr y tiene muchas cualidades para ser campeón mundial otra vez, pero así va a ser muy difícil”, expresó por su parte, Eddy Reynoso, mánager de Saúl Álvarez.

La narrativa de la pelea se centró en Scull rodeando el cuadrilátero para esquivar a ‘Canelo’, aunque el cubano se quedó con otra percepción en la que él no era el villano: “Me ganaron una pelea sin darme un golpe, la verdad que es una pena que el boxeo caiga en eso porque esto es boxeo, hay que dar y que no te den, ese es el boxeo”.

Lo positivo para Álvarez es que esta primera pelea en Arabia Saudita le permitió convertirse en el cuarto campeón indiscutido en la historia del boxeo, aunque ninguno de los tres anteriores lo había logrado en el mismo peso. El mexicano lo hizo por segunda ocasión en súper mediano.

Otra noticia a su favor fueron los entre 80 y 100 millones de dólares que se garantizó de bolsa, gracias al contrato firmado con el promotor Turki Al-Sheikh, que incluye otras tres funciones a cambio de un total de 400 millones (se estima que Scull percibió 9 millones de dólares por el combate de este sábado).

Al-Sheikh y su equipo de promotores fueron los que programaron esta pelea contra William Scull, que arrojó múltiples críticas dentro y fuera de México porque se estimaba una mejor calidad de espectáculo entre dos campeones del mundo.

“Como le dije: ‘así no vas a ganar peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas no se gana’. Me dijo: ‘tú sabes, es la primera vez que estoy aquí, estaba nervioso, por eso hice esa pelea. Discúlpame, campeón’”, recapituló ‘Canelo’ respecto a su charla con Scull al término de la pelea.

Álvarez llegó a 63 triunfos en su carrera (39 nocauts), además de dos empates y dos derrotas. Contra Scull, fue triunfo por decisión unánime.

De lo poco que animó la pelea fue el careo final entre ‘Canelo’ y Terence Crawford, quien fue confirmado como su próximo rival, el 12 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Crawford viene con récord invicto de 41 peleas (31 por nocaut) e intentará arrebatarle el título indiscutido súper mediano al mexicano.

“Esperemos que esa sí sea una buena pelea, que venga a hacer su pelea y a tratar de ganar”, mencionó el jalisciense.

También afirmó que volver a pelear en Medio Oriente, pero sin tener fecha exacta: “Ahorita vamos a enfocarnos en Crawford y después veremos qué habrá el siguiente año, pero la idea es esa, pelear en Arabia Saudita otra vez”.

Alegría para Marco Verde

Antes de toda la crítica emergida del combate entre Saúl Álvarez y William Scull, hubo un mexicano que sí salió sonriente de la ANB Arena de Arabia Saudita.

Se trata de Marco Verde, quien debutó como profesional en la cartelera previa a ‘Canelo’ con contundente triunfo por nocaut técnico sobre Michel Galván en el primer round. Tenía otros cinco disponibles para firmar su primera victoria.

“Contento, por fin pasaron esos miedos como cuando empiezas en el amateur, cuando la primera pelea es la más difícil, la que más te da miedo, y aquí es igual. Ahorita ya cambia todo, más afición, más gente, más cámaras, más luz y más espectáculo, pero bonito, creo que al final es algo que voy a recordar siempre”, reveló el oriundo de Sinaloa.

Hace unos meses, Marco Verde ganó medalla de plata para México en los Juegos Olímpicos de París. Ese fue su trampolín que lo orilló al profesionalismo.

“Estaba nervioso, por supuesto, porque era mi primera pelea profesional, una nueva etapa después de tanto tiempo en amateur, pero sabía que había hecho buen trabajo, estaba concentrado en mi pelea, no en el escenario ni en la gente y me quedo muy satisfecho”.

Verde tiene 23 años y apenas a inicios de este 2025 se unió al equipo de Eddy Reynoso, aunque su entrenador sigue siendo Radamés Hernández, quien lo forjó hasta llegar al podio olímpico.

Sobre su futuro, el debutante mencionó: “Dos peleas más es lo que esperamos este año y, si se puede, una tercera, pero todo con calma, a prepararnos y relajarnos. No salimos dañados, simplemente a seguir entrenando”.

Otro mexicano en acción este fin de semana en Arabia Saudita fue Jaime Munguía, quien venció por decisión unánime al francés Bruno Surace después de 12 rounds en peso súper mediano.