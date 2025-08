Andrés Lillini: “apuntar al estándar de calidad de la selección mayor”

El trabajo de un Director Deportivo de Selecciones Menores de la Federación Mexicana de Fútbol va a contrarreloj. Andrés Lillini sabe que de los semilleros debe forjarse la calidad de la Selección mayor del futuro y cada uno de los jugadores, desde la Sub 15 a la 23, asimilan a su manera el proceso de desarrollo.

En el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México se planifica el trabajo de las fuerzas básicas y es el lugar donde el Director atendió a El Economista en una charla que presenta un balance del trabajo hecho en los últimos dos años y las metas hacia el Mundial FIFA del 2030.

Uno de los primeros objetivos planteados es lograr que un 70% de los jugadores del equipo nacional del 2030 haya pasado por la formación de selecciones nacionales.

_ ¿Cómo calculaste este porcentaje?

“El porcentaje se saca primero teniendo comunicación con la Selección mayor. Toda la estructura es muy parecida a la de un club. Nosotros trabajamos para juveniles, pero el reflejo es que jueguen en la mayor. Nuestra gran satisfacción es que Javier Aguirre cite como lo hizo con Gilberto Mora. Se ha llevado a concentraciones a jugadores de la Sub 23. Tenemos que trabajar para el estándar de calidad de la selección mayor, le tenemos que apuntar a eso porque si no nos alcanza, somos responsables”.

_ ¿Era muy atrevido prometer que un 80 o 90% de los jugadores de la selección mayor del 2030 tendrá formación en selecciones juveniles?

“Sí, porque al final hay jugadores que no vienen con proceso de selección y en el paso entre los 20 y 22 años hacen un click. He tenido experiencias en los clubes con jugadores que han hecho todo el proceso de selecciones nacionales y no han jugado en primera división o a jugadores que solamente tienen la etapa final Sub 20 y se han incorporado a la Sub 23 para un proceso olímpico y terminan jugando en la primera división de su club o Europa. Hay que tener cuidado, siempre es dejar un margen por ese crecimiento de los jóvenes que aún no hemos detectado”.

LINKS MULTIMEDIA DE LA ENTREVISTA:

YouTube

Daily

El Economista

Spotify