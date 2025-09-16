Ampliación de mercado, gol asertivo de la Champions League

La UEFA Champions League es una marca más que reconocida en el mundo. Cuenta con más de 1,000 millones de seguidores en sus redes sociales oficiales y una audiencia que rebasó los 140 millones en las dos últimas finales, según la consultora internacional PMPR Excellence.

Pero a partir de la temporada anterior apostó por cambiar su estrategia. El objetivo era tener más partidos y competencia más justa para equipos de menor renombre. Eso trajo una fuerte recompensa: ampliación de mercado.

“La lógica del nuevo formato no tiene que ver con democratizar el fútbol, ni llevarlo a lugares otrora inexpugnables, sino con la obsesión por abrir nuevos mercados y generar más recursos”, analiza para El Economista, Ricardo López Si, periodista especializado en deportes y cultura, además de editor de Sports Illustrated México.

La Copa de Europa nació en 1955 y en 1992 sufrió una fuerte reingeniería a su marca, al ser bautizada como Champions League.

La temporada 2024-25 marcó otro punto de inflexión cuando el número de participantes aumentó de 32 a 36 y se sustituyó la fase de grupos para dar paso a un formato liga de al menos ocho partidos para cada equipo (cuatro de local y cuatro de visita).

Los partidos aumentaron de 125 a 189 por edición. Eso significa 144 de tinte único, a diferencia de cuando la fase de grupos exigía al menos dos partidos entre mismos rivales. La temporada anterior también impuso récord de más goles en primera ronda con promedio de 3.26 por partido, superando los 3.21 de la 2019-2020.

En materia económica, cada equipo tiene asegurados 18.6 millones de euros sólo por participar en fase liga. Es un aumento del 19% respecto a la última edición con anterior formato, en el que cada participante aseguró 15.6 millones.

UEFA también introdujo un sistema de bonificación en primera fase con el nuevo formato, con valor inicial de 275,000 euros, mientras que el mejor de la tabla aspira a recibir hasta 9.9 millones.

Sin embargo, uno de los cambios más notables es la participación de clubes de territorios con poco protagonismo. Por ejemplo, esta temporada debuta Kazajistán con Kairat, un equipo que está más cerca de Asia que de Europa.

“El público se vuelve más sensible con las historias románticas. Que un equipo de Almaty, una ciudad a 300 kilómetros de la frontera con China, reciba al Real Madrid, es un acontecimiento no sólo para Kazajistán, sino para toda la región de Asia Central (…) La corporativización del futbol es el único objetivo realmente tangible”, describe el especialista.

Otros tres equipos están debutando en esta edición: Pafos de Chipre, Union Saint-Gilloise de Bélgica y Bodo/Glimt de Noruega. Este último forma parte del círculo polar ártico, lo que adereza su narrativa.

“El reto es que las historias románticas no sirvan solamente para darle un cariz exótico a la Champions, sino para integrar a nuevos actores en la dinámica competitiva. Me parece un poco contradictorio que Europa se envuelva en el supuesto manto democratizador del futbol y, al mismo tiempo, no se preocupe en lo absoluto por robustecer sus clases medias y bajas y que se obsesione tanto con los megaproyectos”.

En total, 16 países cuentan con al menos un representante en la fase de liga 2025-26, incluyendo a Turquía, Azerbaiyán, Grecia y Dinamarca.

El nuevo formato permite que los equipos de estos territorios sean visitados por los ‘grandes’. Bodo/Glimt, por ejemplo, recibirá a Juventus, mientras que Pafos recibirá a Bayern Múnich.

Estos clubes ya tienen asegurado un notable premio económico sólo por su participación, previendo también un fuerte impacto a su economía cuando les toque recibir sus partidos. La exposición de mercado está garantizada, pero no así el nivel futbolístico.

En la temporada anterior, los únicos equipos fuera del Big Five de ligas europeas que lograron llegar al menos a octavos de final fueron Brujas (Bélgica) y Feyenoord (Países Bajos).

La Champions League disputará su fase liga del 16 de septiembre al 28 de enero. Son ocho jornadas, dos más respecto al formato anterior, lo que mantendrá el interés para todos los territorios participantes al menos por un mes más en 2026.

París Saint-Germain (PSG) es el vigente campeón, mientras que Chelsea viene inspirado por ganar el Mundial de Clubes en verano. A ellos se suman los candidatos de siempre, como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.