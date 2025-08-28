Champions League activa segunda edición sin fase de grupos

El mapa de la Champions League está definido. Este jueves se celebró el sorteo de cruces de los 36 participantes de la edición 2025-26, que es la segunda con nuevo formato.

A partir de la temporada anterior, la Confederación Europea de Futbol (UEFA) decidió erradicar la fase de grupos, que había estado presente desde la primera edición en 1992-93. Ahora, cada equipo debe sostener ocho partidos en primera ronda.

La mitad son como local y el resto como visitante. Hay una clasificación general como en cualquier liga nacional y los ocho con más puntos garantizan un boleto a octavos de final.

Del puesto nueve al 24 disputan un repechaje para ocupar los ocho puestos restantes de octavos de final. A partir de allí, las series de eliminación directa se juegan a ida y vuelta, excepto la final, que mantiene su formato de partido único.

En la primera edición con esta modalidad, Liverpool fue líder de la tabla general de 36 participantes con 21 puntos de 24 posibles. Barcelona y Arsenal completaron el podio, mientras que el campeón, PSG, finalizó en la posición 15 y tuvo que disputar repechaje para entrar a octavos de final.

Un año después, UEFA mantiene este formato, que aumenta los 32 participantes que había hasta la temporada 2023-24.

Según datos de UEFA, la primera ronda de la temporada pasada, con este nuevo formato, tuvo un promedio récord de 3.26 goles por partido.

Uno de sus datos más destacados es que se disputaron 144 partidos diferentes al no haber fase de grupos, lo que obligaba a cada equipo a jugar dos veces contra tres rivales. Con el anterior formato, eran 48 partidos diferentes.

“Con el nuevo formato, el hecho de que los clubes puedan enfrentarse a rivales del mismo bombo garantiza un mayor equilibrio y mejora las posibilidades de que los cabezas de serie más modestos sumen puntos”, enfatizó UEFA en un comunicado.

Para la edición 2025-26, los mejores sembrados son: París Saint-Germain (PSG), Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

En el sorteo celebrado este jueves, en Mónaco, ellos y el resto de equipos conocieron su ruta de partidos, que empezará el 16 de septiembre y concluirá el 28 de enero con la octava jornada.

El sorteo incluyó a los tres equipos debutantes para esta edición: Bodo/Glimt de Noruega, Pafos de Chipre y Kairat Almaty de Kazajistán. Ganaron su lugar en la última ronda de repechaje, igual que Benfica, Brujas, Copenhague y Qarabag.

Uno de los partidos más destacados en primera ronda será la visita de Real Madrid al debutante Kairat Almaty, que geográficamente se encuentra más cerca de China que de Europa. Por otra parte, los merengues también enfrentarán a Manchester City, Liverpool y Juventus.

El campeón defensor, PSG, también sostendrá duros partidos en primera ronda, como local ante Bayern Múnich y como visitante ante Barcelona.

Mexicanos en acción

La nueva temporada de Champions League contará con dos mexicanos: Rodrigo Huescas, defensa del Copenhague FC de Dinamarca, y Álex Padilla, portero del Athletic de Bilbao de España.

Huescas, canterano de Cruz Azul, enfrentará como local a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Kairat Almaty. Como visitante, le corresponde Barcelona, Villarreal, Tottenham y Qarabag.

Padilla, por su parte, tendrá partidos como local ante PSG, Arsenal, Sporting de Lisboa y Qarabag. Las visitas están programadas contra Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga y Newcastle.

Cabe aclarar que Padilla tiene rol de portero suplente en Athletic, detrás de Unai Simón, arquero titular de la selección de España. Rodrigo Huescas, por el contrario, se ha convertido en titular por la lateral derecha del Copenhague.

La primera ronda de la Champions League 2025-26 se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero, mientras que el repechaje por los últimos boletos a octavos de final serán del 17 al 25 de febrero.

La final será el 30 de mayo en Budapest, Hungría, y también registró un cambio, pues será en horario vespertino de Europa. Esto quiere decir que en México se jugará aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

Calendario de Champions League 2025-26

PRIMERA RONDA:

Jornada 1: 16 a 18 de septiembre

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre

Jornada 3: 21 y 22 de octubre

Jornada 4: 4 y 5 de noviembre

Jornada 5: 25 y 26 de noviembre

Jornada 6: 9 y 10 de diciembre

Jornada 7: 20 y 21 de enero

Jornada 8: 28 de enero

ELIMINACIÓN DIRECTA:

Repechaje a octavos: 17 a 25 de febrero

Octavos de final: 10 a 18 de marzo

Cuartos de final: 7 a 15 de abril

Semifinales: 28 de abril a 6 de mayo

Final: 30 de mayo