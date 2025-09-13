América vs. Chivas: hora y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX y la Jornada 8 completa

La jornada sabatina del Apertura 2025 llega con seis duelos programados y el Clásico Nacional como plato fuerte.

América y Chivas se medirán en un partido que podría marcar el rumbo del torneo para ambos equipos y el futuro inmediato de Gabriel Milito como técnico del Rebaño.

Clásico Nacional: presión al máximo para Milito

América domina el historial reciente con André Jardine: cinco victorias y tres empates en los últimos 10 Clásicos.

Además, no ha recibido gol de Chivas en los últimos seis encuentros. Para el Rebaño, la figura de Javier “Chicharito” Hernández sigue en el centro de las críticas con solo dos goles en 29 juegos desde su regreso.

Milito confía en que su equipo ha mostrado mejoría en el funcionamiento, aunque reconoce que los errores puntuales les han costado puntos.

“Estamos convencidos de que estamos en el camino que hay que seguir, no renuncio por nada del mundo”, declaró.

Una derrota más podría abrir la puerta a un cambio en el banquillo, con nombres como Diego Alonso y Juan Carlos Osorio sonando como reemplazos.

Claves de la Jornada 8

Por un lado, el América quiere seguir presionando por el liderato a Monterrey, que visitará a Querétaro el domingo.

Cruz Azul y Rayados buscan mantener sus series de victorias, mientras Atlas y Santos intentan romper sequías históricas.

Milito se juega más que tres puntos; una derrota en el Clásico podría cerrar su ciclo en Guadalajara.

Las figuras a seguir son Allan Saint-Maximin por América y Ángel Correa por Tigres llegan encendidos.

Agenda completa del sábado

Pachuca vs. Cruz Azul en el Estadio Hidalgo a las 17:00 hrs y lo puedes ver por FOX.

Cruz Azul llega con cinco victorias al hilo y una racha invicta de 14 partidos como local. Pachuca, que solo ha perdido uno de sus últimos 10 juegos en casa, buscará frenar el impulso de la Máquina.

Tigres vs. León en el Estadio Universitario a las 19:00 hrs y lo puedes ver por Canal 7, FOX.

Tigres confía en la inspiración de Ángel Correa, que ha marcado en tres juegos consecutivos. León llega con buen paso como visitante tras sumar siete de los últimos nueve puntos.

Atlas vs. Santos en el Estadio Jalisco a las 19:00 hrs y lo puedes ver por VIX.

Atlas busca romper una racha de nueve partidos sin ganar. Santos, por su parte, no gana como visitante desde hace 23 encuentros, lo que convierte este duelo en una oportunidad para ambos.

Toluca vs. Puebla en el Estadio Nemesio Diez a las 21:00 hrs y lo puedes ver por FOX.

Toluca presume 14 juegos consecutivos anotando al menos un gol, mientras que Puebla suma nueve sin ganar como visitante. La balanza luce inclinada para los Diablos Rojos.

América vs. Chivas – Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:15 y lo puedes ver por Canal 5,TUDN.

El plato fuerte de la jornada: las Águilas llegan invictas, con Saint-Maximin como sensación de la afición y Luis Ángel Malagón celebrando su partido 100 en la Liga MX. Chivas, con cuatro puntos en seis juegos, necesita ganar para salir del fondo de la tabla y rescatar el proyecto de Milito.

Horarios y duelos del domingo

Querétaro vs. Monterrey en el Estadio La Corregidora a las 17:00 hrs y lo puedes ver por FOX.

Monterrey buscará ligar su séptima victoria al hilo y mantener el liderato ante unos Gallos que se juegan la permanencia.

Atlético de San Luis vs. Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras a las 19:00 horas y lo puedes ver por ESPN, Disney+.

Joao Pedro quiere seguir aumentando su cuota goleadora para mantener a San Luis en zona de repechaje, mientras Xolos llega con cinco jornadas sin perder.