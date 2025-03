Alex Eala: diamante de Filipinas y Nadal Academy

Las adolescentes saben cómo convertirse en ídolos de grandes torneos de tenis sin importar quién esté enfrente. En los últimos años, es una dinámica que han protagonizado Emma Raducanu, Mirra Andreeva y, ahora, Alexandra Eala.

Alex, como es conocida por su entorno más cercano, acaparó los reflectores del mundo esta semana al convertirse en semifinalista del Miami Open, torneo de categoría WTA 1000, a sus 19 años.

Lo más sorprendente es que lo hizo tras superar a dos top 10 del mundo: Madison Keys (5) en tercera ronda e Iga Swiatek (2) en cuartos de final. Eso se convirtió en un hito para su país, Filipinas, y para la escuela que la forjó, Rafael Nadal Academy.

“Muchas felicidades, Alex, vaya victoria para ti y para Filipinas”, le escribió el propio Rafael Nadal en redes sociales después de derrumbar a la sublíder del ranking mundial, Swiatek, en sets corridos (6-2, 7-5) en una hora con 39 minutos.

Orígenes y desarrollo

Eala nació en Quezon, un ciudad a menos de 25 kilómetros de la capital de Filipinas, Manila, y que es reconocida por su potencial económico y empresarial. Está repleta de rascacielos y luminarias al estilo de cualquier ciudad de primer mundo.

En 2009, cuando apenas tenía cuatro años, Alex empezó a practicar tenis junto a uno de sus abuelos, aunque también probó la natación, ya que su madre, Rizza Maniego-Eala, destacó en este deporte con una medalla dentro de los Juegos del Sudeste Asiático.

En una entrevista con la revista Tatler Asia, Eala confirmó que la natación no le daba la misma pasión que el tenis. Entonces vino el punto de inflexión hacia su futuro.

Con 13 años se trasladó a la Rafael Nadal Academy de Mallorca, España, de la cual se graduó apenas en 2023. De hecho, en su tradicional fotografía con toga y birrete aparecen Rafael Nadal e Iga Swiatek, quien fungió como figura invitada para su generación.

“Cada año la academia intenta invitar a una figura pública, supongo que para inspirar a los chicos. Tuve mucha suerte de tenerla en mi graduación, acababa de ganar un Grand Slam, Roland Garros, si no recuerdo mal. Me acerqué y ella me dijo: ‘Te conozco, te he visto’. Luego hizo la ceremonia con toda la clase, lanzó el sombrero y tuve mucha suerte de estar a su lado. Es súper surrealista pensar que las circunstancias han cambiado y que me enfrento a ella en cancha”, comentó Eala después de vencer a Swiatek.

Ícono nacional

Su rendimiento en el Miami Open le permitió confirmarse como la primera jugadora de Filipinas en alcanzar una semifinal del WTA Tour y también la primera en ser top 100 del ranking mundial a partir de la próxima semana.

Alex llegó a Miami con el ranking 140 y entró al cuadro principal de singles vía wildcard, dado su gran historial juvenil, que incluye los títulos de dobles del Australian Open 2020 y Roland Garros 2021, así como el individual del US Open 2022.

Dichos logros la catalogan ya como ídolo nacional: “Lo único que puedo hacer para devolver algo a mi país es ayudar a inspirar un cambio positivo, inspirar a la gente a que vea más tenis femenino. Creo que el tenis en Filipinas tiene mucho potencial porque, aunque no está tan extendido como otros deportes, tenemos mucho talento oculto. Si podemos tener apoyo y exposición que lo respalde, el tenis filipino puede ser algo grande”.

Antes de disputar el Miami Open 2025, Alex Eala no había vencido jamás a una jugadora del top 40 de la WTA. Ahora suma tres, pues también superó a Jelena Ostapenko (25) en segunda ronda.

Su próxima oponente será Emma Raducanu o Jessica Pegula, quienes se enfrentarán en el último duelo de cuartos de final femeniles en Miami. La otra semifinal ya está definida entre Aryna Sabalenka, líder del ranking mundial, y Jasmine Paolini.

Pero más allá de dónde termine su historia en Miami, la joven filipina sabe que su evolución de figura junior a profesional está en camino.

“Ser una junior de éxito no significa que vayas a ser una profesional de éxito, así que me propuse trabajar duro cada día y confiar en que llegaría mi momento; espero que este sea el momento. Siempre he sido una gran soñadora, ganar Grand Slams y llegar a ser número uno siempre han sido mis objetivos finales, pero creo que este resultado llega en el momento oportuno”.

Una confirmación a esa frase fue su victoria sobre Iga Swiatek, ganadora de 22 títulos, cinco de ellos de Grand Slam, ex líder del ranking mundial y que ahora acumula tres temporadas sin llegar al menos a semifinales en Miami.

Es por todo esto que Alexandra Eala, quien se dice admiradora de Maria Sharapova, Li Na y Ashleigh Barty, está logrando una victoria no sólo para Filipinas, sino para la Nadal Academy. Falta ver cómo culmina su historia esta semana.