Aleksandar Kovacevic: tenis armonizado entre educación y finanzas

San José del Cabo, BCS.- La combinación entre ser deportista de alto rendimiento y experto en finanzas suena atípica, pero no para Aleksandar Kovacevic, nacido en Nueva York hace 26 años y miembro del ATP Tour desde 2021.

Si bien por ahora no tiene inversiones u otro tipo de negocios, es un tenista top 100 de ATP que se especializó en finanzas pensando en una alternativa para cuando termine su ciclo deportivo.

Kovacevic, hijo de inmigrantes de la antigua república de Yugoslavia, estudió licenciatura y maestría en finanzas mientras daba el salto al tenis profesional. Destaca que eso le ha permitido una visión diferente sobre cómo sobrevivir a la gira más importante del mundo de este deporte.

“Es importante saber ese tipo de cosas, especialmente dentro del mundo del tenis y, después, para prepararnos en el mundo profesional”, declara el egresado de la Universidad de Illinois.

Aleksandar charló con El Economista durante su participación en el Abierto de Los Cabos 2025. Es el séptimo mejor sembrado debido a que ocupa el ranking 76 del mundo y ya está instalado en octavos de final.

En primera ronda superó al libanés Hady Habib en tres sets (6-1, 3-6, 6-3). Su rival en octavos saldrá del ganador entre el mexicano Luis Carlos Álvarez y el australiano James McCabe.

Pero antes de continuar la búsqueda de su primer título, explicó la razón de estudiar finanzas, cómo las aplica en su vida como tenista y el impacto que tuvo a nivel general su formación universitaria.

Conocimiento y madurez

Como muchos atletas de Estados Unidos, Aleksandar Kovacevic cimentó su tenis en el circuito universitario. Sin embargo, aclara que nunca fue sobresaliente en el equipo de los Fighting Illini.

“Una gran razón por la que fui a la universidad, en primer lugar, fue porque no era tan bueno en el tenis. Lo era relativamente, pero ni de lejos era como algunos de esos chicos que jugaron como profesionales durante mucho tiempo”.

Su entrenador en esa etapa, Brad Dancer, contó en una entrevista con ATP que Aleksandar “no era un jugador muy requerido” y que “en el otoño de su primer año, cuando estábamos haciendo ejercicios en arcilla, estaba en el último lugar en todos los entrenamientos y se desmoronó. Me dijo que pensaba que iba a ser el mejor. Eso demuestra que realmente quería liderar al equipo desde el principio”.

Después de cinco años representando a los Fighting Illini, Kovacevic fue dos veces seleccionado All-American y eso ratificó su camino para ser profesional.

Pero recalca a este diario que, más allá del tenis, los cinco años en la universidad reforzaron su perspectiva general de vida.

“La universidad es un buen camino para que los jóvenes maduren más que en cualquier otra cosa. Creo que la gente confunde la escuela y piensa que es ir por un camino que te lleva a fiestas o cosas así, pero simplemente te hace más; te hace madurar”.

Ahora agradece lo que esa etapa le dio para encarar una todavía más dura: la de ser tenista profesional los 365 días del año en el demandante ATP Tour.

“Una vez que terminas tus años en la escuela, sean cuatro, uno o dos, aprendes mucho y te preparas para la agotadora gira. Muchos jugadores hablan de lo larga que es la temporada, de enero a noviembre, y que tienes que gestionar tus emociones, gestionarte a ti mismo durante 11 meses. No es fácil. Así que creo que alguien realmente maduro puede manejar eso mejor que alguien que es muy joven”.

Hay muchos casos actuales en ATP de jugadores que pasaron por la universidad y no sólo estadounidenses: Cameron Norrie (Reino Unido), Rinky Hijikata (Australia), Francisco Cerúndolo (Argentina) y Nuno Borges (Portugal) son algunos.

Pero otros tienen que labrar su camino sin ese enfoque académico. Y algunos lo están haciendo bien, como destaca el propio Kovacevic.

“Eso no significa que un jugador muy joven no pueda simplemente arrasar. Alguien como (Joao) Fonseca lo está haciendo genial, pero yo recomendaría que la mayoría de los jugadores primero vayan a la universidad”.

Interés por finanzas

Aleksandar Kovacevic se dice admirador de Novak Djokovic y Cristiano Ronaldo, dos atletas que no sólo han logrado llegar a lo más alto en sus respectivos deportes, sino que también son empresarios e inversores. Es algo que le gustaría hacer en el futuro, teniendo como respaldo su preparación académica en finanzas.

“Aún no tengo nada en específico, pero definitivamente es algo en lo que probablemente me meteré, al menos, ya sea administrando mis finanzas personales y buscando nuevas inversiones o trabajando en algún sector financiero. No diría que estoy obsesionado con ello, pero lo disfruto”.

Kovacevic narra que se interesó por estudiar finanzas debido a su padre, Milan, quien antes de ser su entrenador se graduó como ingeniero informático y trabajó en la prestigiosa firma JP Morgan Chase en Nueva York.

“Mi papá siempre me enseñó un poco de finanzas, así que en la escuela tenía sentido perfeccionar y comprender eso cada vez más. También a mí me encanta administrar mis finanzas”.

Según el sitio oficial de ATP, Aleksandar ha recibido 1.89 millones de dólares en premios en el ATP Tour desde su debut en 2021. En Los Cabos 2025 ya aseguró al menos 15,615 dólares, luego de avanzar a segunda ronda.

—¿Cómo aplicas tus conocimientos de finanzas ahora que eres tenista profesional?

“Bueno, obviamente, llevo un registro de mis gastos. También hago un seguimiento de cuánto dinero hay en el banco después de impuestos y todo eso. Creo que estoy muy atento. Otros jugadores simplemente se lo dejan a un asesor financiero, lo cual también está bien, pero yo prefiero hacerlo por mi cuenta”.

No obstante, reconoce que a veces flaquea: “No soy el más conservador con mis finanzas. Tomo algunos riesgos, pero hasta ahora todo ha ido genial. Nunca se sabe, pero definitivamente estoy orgulloso de saber al menos un poco sobre lo que hago”.

Kovacevic sólo ha jugado una final en el ATP Tour, considerando torneos a partir del nivel 250. Fue en enero de este año en Montpellier, Francia, aunque perdió ante Félix Auger-Aliassime.

En el Abierto de Los Cabos, también de nivel 250, podría toparse con Andrey Rublev en semifinales y contra Denis Shapovalov o Alejandro Davidovich en caso de avanzar a la final, recordando que estos tres son los mejores sembrados.

Sin embargo, antes de hablar del título, expone que su objetivo para el cierre de temporada es terminar entre los mejores 50 del ranking mundial sin ser una obsesión.

“No me fue muy bien en los últimos meses, así que eso descarriló un poco mis planes. Uno se fija una meta y espera lograrla, pero si no lo haces, está bien. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo y, para mí, eso es todo: ver qué tan lejos puedo llegar, ya sea entre los 75 mejores del mundo o entre los 20. Sólo quiero trabajar para ser lo mejor que pueda y ver adónde me lleva eso”.