Alejandro Zendejas: joya de Liga MX inalcanzable para el Tri

Alejandro Zendejas es una de las grandes joyas actuales de la Liga MX. Su nombre escaló a ídolo en poco más de dos años con América, siendo pieza clave del primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos y ganándose el corazón de los aficionados de uno de los clubes más populares tanto en México como en Estados Unidos.

Hoy se encuentra a cuatro partidos de convertir al América en el segundo tetracampeón de México (junto a Chivas), en una generación coordinada por el entrenador André Jardine y en la que también brillan jugadores como Henry Martín y Álvaro Fidalgo.

Pero el caso de Zendejas es especial porque, antes de convertirse en la figura que es, renunció a jugar para la Selección Mexicana.

Aunque nació en Ciudad Juárez en 1998, alrededor de los 13 años consiguió la ciudadanía estadounidense gracias a su papá, quien trabajaba en El Paso, Texas. Después, se formó en varios sistemas de desarrollo de aquel país, formando parte de su selección en el Mundial Sub 17 de Chile 2015.

“Probablemente algunos de los mejores momentos que viví fueron en el Programa de Residencia Sub-17. Eso me llevó a los Amistosos Nike y, de ahí, al Mundial Sub-17 en Chile. Compartí momentos con chicos que ahora juegan en la categoría absoluta, como Christian (Pulisic), Weston (McKennie), Tyler (Adams) y Haji (Wright). Esos fueron algunos de mis momentos favoritos”, le dijo Zendejas al sitio oficial de la selección de Estados Unidos.

Alejandro hizo oficial su cambio de la selección de México a Estados Unidos en marzo de 2023, unos meses antes de que empezara el máximo legado del América en torneos cortos: el tricampeonato entre los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Desde entonces su desempeño sólo ha sido ascendente, creciendo su valor de mercado de 3 a 7 millones de euros, según Transfermarkt. Está dejando felices a los aficionados del América, pero causa dudas respecto a lo que pudo aportar al Tri.

“Uno no es nadie para juzgar una decisión de un jugador hacia alguna nacionalidad. Creo que hizo lo que le pareció conveniente, hoy lo ves jugando muy bien y sabes que podría haber sido un buen baluarte para nuestro futbol, pero son decisiones personales”, menciona a El Economista, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, ex jugador de América y ex director técnico de Selección Mexicana en categorías juveniles.

“Álex ha ido cambiando y adaptándose a lo que ha venido encontrando. Bajo ese mismo denominador, que juegue en la selección de Estados Unidos o la de México tendría el mismo efecto: es un buen jugador y no creo que un esquema tenga que calificar a un buen jugador. Más como él lo ha demostrado, es un tipo que podría jugar en cualquier selección del mundo”.

Nivel en ascenso

Desde que llegó al América en el torneo Clausura 2022, Zendejas ya está empatado con Raúl Jiménez como el sexto máximo anotador del América en torneos cortos con 36.

Otro dato a destacar es que ya es el sexto mejor anotador en la historia del América en Liguillas con ocho tantos. Con uno más se metería al top 5, emparejando a Gonzalo Farfán. Luis Roberto Alves ‘Zague’ es el máximo con 19. En la actual Liguilla (Clausura 2025), las Águilas están instaladas en semifinales contra Cruz Azul.

La calidad de Zendejas está más que probada en América, luego de años de inestabilidad entre Chivas, Zacatepec y Necaxa, que fueron sus otros equipos en México después de debutar profesionalmente con Dallas FC (MLS) en 2015.

“Para que un jugador mejore, primero, tiene que ceder su potencial y alcances y, a veces, reinventarse. Para eso sirve la experiencia, para ir cambiando cosas, y las experiencias que él tuvo en esos equipos dan como resultado a un Zendejas más maduro, que sabe dónde está parado y que ha ido mejorando futbolísticamente. Eso es lo primero, la madurez que adquirió a base de la experiencia que no tiene que ver con futbol”, describe el ‘Potro’.

Zendejas se desempeña como extremo derecho a pesar de ser zurdo, aunque también ha jugado como extremo izquierdo y media punta. Este torneo ha participado en 13 de las 36 anotaciones del América en Liga MX (36%), entre goles y asistencias.

Cada partido es aclamado por los aficionados, además de por sus números, por su personalidad alegre dentro y fuera del campo. Es un regateador que no rebasa los 1.70 metros pero que genera 1.2 oportunidades de gol por partido, haciendo recordar a otros jugadores de baja estatura de gran desempeño ofensivo en Liga MX, como Rodrigo ‘Pony’ Ruiz o Antonio Naelson ‘Sinha’.

“Lo de Zendejas, como jugador de cancha, a mucha gente puede no gustarle, pero uno de los parámetros que uno siempre considera para cualquier posición es la de ganar duelos. Si tomas una estadística de cuántos duelos gana Zendejas durante el partido, ahora sí que la estatura qué importa”.

Zendejas estuvo en el top 5 de jugadores del América con más minutos en fase regular del Clausura 2025. En la primera serie de Liguilla fue determinante para vencer a Pachuca en cuartos de final con un doblete en el partido de vuelta.

En su presente destacan los aprendizajes de su formación en Estados Unidos, cuando compartió departamento con Christian Pulisic, hoy jugador del AC Milan.

“Cuando vino al futbol mexicano traía formación totalmente gringa y por eso creo que le pudo haber costado, porque esa formación tiene otro tipo de parámetros que, a veces, en México no se siguen al pie de la regla. Después logró aterrizar eso muy bien con la experiencia del futbol en México y el tema de la mentalidad se le nota. Es un tipo que trabaja box to box, como dicen allá, ayuda a defender y tiene otras cosas que ha ido tomado como costumbres. Creo que de esas buenas costumbres que tiene la formación gringa, hoy, Álex está sacando ventaja”, concluye Raúl Gutiérrez.

A pesar de toda su metamorfosis, Alejandro Zendejas ya no es elegible para Selección Mexicana, ya que ha disputado 11 partidos con Estados Unidos y ocho de ellos fueron oficiales entre Liga de Naciones de Concacaf y Copa Oro.

En México se suele ver a Gerardo Martino, entrenador del Tri rumbo al Mundial Qatar 2022, como el principal responsable del cambió de selección de Alejandro Zendejas, que ahora intentará llenarle el ojo a otro argentino, Mauricio Pochettino, para entrar en la nómina de Estados Unidos para el Mundial 2026.