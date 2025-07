Aaron Ramsey: “Espero hacer mi parte para lograr el titulo en Pumas”

No hay nada más urgente en Pumas que cortar una racha de 14 años años sin título. Pumas pide ayuda al futbol de Reino Unido en los pies de Aaron Ramsey, quien apela a su experiencia y respuesta al trabajo bajo presión.

“Estoy aquí para ganar y sé lo que el club es capaz de hacer y espero hacer mi parte para lograrlo. La liga es técnica, buenos jugadores y creo que en las semanas pasadas intenté tener la mayor información posible para saber más (de la Liga MX). La presión ha sido parte de mi carrera. Jugué para algunos de los mejores clubes del mundo, está la expectativa de ganar y aquí no es diferente”, dijo el seleccionado galés.

En la cantera se le entregó oficialmente su jersey, se tomó una foto en la que no estuvo presente el entrenador Efraín Juárez, pero sí Luis Raúl González, presidente de club, Miguel Mejía Barón, VP deportivo y Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva. Saracho comentó que habrá otros refuerzos que podrían anunciarse hasta mediados de septiembre.

“Efraín definitivamente jugó un rol fundamental en mi decisión. Tuve muchas conversaciones con él, su visión y manera de ver el juego me emociona. Lo que hay hecho en su joven carrera hasta ahora ha sido excepcional. Él junto a (Eduardo) Saracho y el presidente, sumado a los valores que tiene este equipo me emocionaron y quiero ser parte de ello”.

Ramsey viene a Pumas en transferencia sin costo, de acuerdo a transfermarkt. Estuvo casi la mitad de este año, recuperándose de una lesión en el tobillo.

"Sé la presión que implica este equipo, desean que seamos un rival muy competitivo. Sé de lo que es capaz este equipo y estoy para sumarme. He jugado muchas posiciones en el centro del campo, los próximos días me dirán donde me utilizarán”.

Ramsey tiene una cuenta de 79 goles en 545 partidos en todas las competiciones. Con la selección de Gales ha anotado 21 goles en 86 partidos desde su debut en 2008 y disputó el Mundial del 2022.

“Definitivamente la altura es un factor al cual acostumbrarse. Pero me está yendo bien de momento y ojalá esté lo más pronto posible en la cancha ayudando a mis compañeros".

El jugador podría debutar en Liga MX, el próximo 12 de julio en el Estadio TSM ante Santos Laguna.

“Un gran jugador que se incorpora a la garra puma, al corazón puma, que se une a los esfuerzos del plantel. Hoy inicia una nueva etapa. Tuve la oportunidad de verle hace un tiempecito, no muy lejano, cercano a un mes, y me dio mucho gusto ver la perspectiva que él tenía del Club Universidad, además de lo que esperábamos; contarle lo que representa Pumas, la magnitud de lo que es la Universidad Nacional, que conozca a dónde viene y, sobre todo, saber que se identificó los valores que tenemos de respeto, de tolerancia, de equidad”, señaló el presidente.

