Tiene apenas 24 años, pero ya está en búsqueda de la mejor temporada de su carrera. El alemán Alexander Zverev aseguró su presencia en las semifinales de las ATP Finals tras derrotar al polaco Hubert Hurkacz (6-2 y 6-4) y con ello mantiene el enfoque en cerrar 2021 con seis coronas, con lo que empataría su máximo registro de campeonatos en una campaña.

Hasta el momento, Zverev ha sido campeón de dos torneos de nivel 500, el de Acapulco y el de Viena; de los Masters 1000 de Madrid y Cincinnati; así como medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, convirtiéndose en el primer alemán monarca olímpico de los últimos 33 años.

Pero su hambre continúa insaciable en el último torneo de la temporada 2021, pues aunque cayó ante Daniil Medvedev (6-3, 6-7 y 7-6) en el segundo partido de las ATP Finals, superó a Matteo Berrettini en el juego inaugural (7-6 y 1-0 en modo walkover), lo cual se combinó con su victoria sobre Hurkacz para avanzar a la ronda definitiva, donde ya lo espera Novak Djokovic.

“Jugamos en todos los grandes torneos de pista dura este año. Nos enfrentamos en el Abierto de Australia, en los Juegos Olímpicos, en el US Open y en la ATP Cup. Estoy deseando que llegue el próximo partido y siempre es interesante enfrentar a Novak. Espero con ansias otra dura batalla”, destacó el alemán, que en esos cuatro choques tiene balance de 1-3 ante el serbio.

Alexander Zverev llegó a su primera final dentro del máximo circuito en 2016, cuando solo tenía 19 años. Desde entonces, su mejor registro de campeonatos fue la temporada 2017, cuando levantó dos copas 250 (Sud de France y Bavarian Championship), una de 500 (Washington Open) y dos Masters 1000 (Roma y Canadá). Ahora busca empatar el palmarés en cuanto a cifra, pero la jerarquía es cada vez mayor al poseer la medalla olímpica.

Su alto rendimiento en 2021 se reflejó hace unas semanas cuando subió al ranking 3 del mundo, una posición de honor que no ocupaba desde noviembre de 2017. Su balance es de 55 victorias por 14 derrotas y hasta el momento acumula un prize money de 4.21 millones de dólares.

Otro punto a su favor es que, a pesar de su corta edad, ya tiene la experiencia de lo que es ganar el título de las ATP Finals, pues lo consiguió en la edición 2018 al vencer justamente a Novak Djokovic en dos sets (6-4 y 6-3), además de haber dejado en el camino a Roger Federer, Marin Cilic y John Isner.

ATP Finals consiguen récord que no ocurría desde hace 27 años

En el actual certamen, tres de los cuatro semifinalistas ya están confirmados: Novak Djokovic, Daniil Medvedev y Alexander Zverev. Todos ellos, campeones de ediciones pasadas: el serbio en cinco oportunidades (2008, 2012, 2013, 2014, 2015) y el ruso junto al alemán en una ocasión (2020 y 2018 respectivamente).

Se trata de la primera vez desde 1994 que tres campeones de ediciones pasadas se reúnan en una semifinal de ATP Finals, pues en aquella ocasión estuvieron presentes entre los cuatro mejores Boris Becker (monarca en 1988, 1992 y 1995), Pete Sampras (1991, 1994, 1996, 1997, 1999) y André Agassi (1990).

El otro que logró su clasificación en la jornada del jueves fue Medvedev al derrotar al italiano Jannik Sinner (6-0, 6-7 y 7-6), aunque aún espera rival en semifinales, que podría ser su compatriota Andrey Rublev, el noruego Casper Ruud o el británico Cameron Norrie, quien ingresó a este torneo de manera intempestiva por la lesión del griego Stefanos Tsitsipas.

Medvedev fue campeón de las ATP Finals en 2020, donde derrotó al austriaco Dominic Thiem, pero previamente había superado a Rafael Nadal en las semifinales, dejando en claro al mundo su confirmación como tenista élite.

“Me está gustando mucho mi saque, no solo en el torneo, sino en los últimos meses. Cuando ganas tres partidos de tres jugados, te gusta casi todo. Si hablamos de semifinales, primero voy a ver el partido de mis posibles rivales y luego me prepararé para el partido. No tengo mucho más que decir. El descansar un día más puede ser una ventaja o quizás una desventaja”, dijo el ruso, actual número dos del mundo, tras superar el round robin de las ATP Finals 2021 con marca perfecta.