En el último año la imagen de la tenista mexicana Fernanda Contreras ha tenido una mayor proyección para recibir propuestas de patrocinadores. Su presencia en Roland Garros y Wimbledon la han colocado en un lugar del ranking WTA (157 en singles) que la hacen más visible, además de que su reciente boleto al main draw del torneo británico significa el fin de una sequía sin una raqueta femenil mexicana. Angélica Gavaldón había plantado la bandera en 1996.

Fernanda lleva más de un mes en Europa y por el momento, no ha conversado con sus asesores más cercanos para decidir qué ofertas le convienen más. Sus principales promotores han sido sus padres Magdalena y Javier, el coach Christo Van Rensburg y el empresario Alfredo Riefkohl, presidente de Grupo Calidra, quien fue el primero que la apoyó desde que en el 2019 y 2020 rondaba en el ranking 400, y en el 2021 en el sitio 274. Hasta la fecha, sus herramientas de trabajo han sido proporcionados por The O (ropa) y Babolat (raqueta). No hay contratos.

“Hasta abril de este año ningún patrocinador se interesaba. Para que una empresa se interese se debe estar entre las 200 primeras del mundo, pero después de Roland Garros, hay gente que quiere entrevistarse con Fernanda. Magda se ha encargado de asesorar en sus impuestos, no tiene promotor, ni manager, porque no había necesidad. La empresa Calibra le dijo a Fernanda que la va a apoyar hasta que sea 50 del mundo, con ese ranking sería autosuficiente”, explica a El Economista, su padre Javier Contreras.

