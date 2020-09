La estadounidense Serena Williams quiere conversar con los organizadores de Roland Garros (RG) sobre los protocolos de prevención del coronavirus antes de confirmar si participará y de ser así, esperaría alojarse en su departamento en París.

Los jugadores de RG serán alojados en dos hoteles sede “sin excepción”, para poder minimizar los riesgos de la pandemia durante el certamen. Williams sugirió que era ilógico ser tan estricto sobre el alojamiento cuando habrá espectadores presentes en las canchas, torneo que arranca solo dos semanas después del US Open, el 27 de septiembre.

“Si hay aficionados, entonces deberíamos poder quedarnos en otro lugar”, dijo Williams, quien se está alojando en una vivienda privada en Nueva York a diferencia de casi todo el resto de participantes del US Open, que están en dos hoteles sede.

Williams de 38 años sufrió una embolia pulmonar tras dar a luz a su hija Olympia en 2017, la segunda vez que ha necesitado tratamiento de emergencia por este problema. Ashleigh Barty, vigente campeona del Roland Garros anunció que no competirá este año.

“Soy superconservadora porque tengo algunos problemas de salud serios, así que trato de mantenerme alejada de los lugares públicos, porque he estado en una verdadera mala posición en el hospital algunas veces. No quiero volver a terminar en esa posición, así que no lo sé. Haré todo lo posible para seguir manteniéndome a una distancia (ampliada) de 12 pies en lugar de seis”, apuntó.

Serena Williams no quiere apresurarse a tomar la decisión de participar.

“Honestamente, lo estoy tomando un día a la vez. Voy a tener que tomar la mejor decisión para mi salud. Todavía tengo algunas preguntas. En realidad estoy concentrada en Nueva York. Es un poco difícil porque estos Grand Slams (US Open y Rolando Garros) están muy cerca el uno del otro este año”, concluyó.

[email protected]