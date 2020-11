México necesita de rol models que impulsen a las deportistas a romper las fronteras. Karla Martínez, oriunda de Zacatecas, es uno de esos ejemplos. En 2018, tras participar en la Academia NBA para mujeres, fue reclutada por la Universidad de San Diego, en California, para jugar baloncesto en la División 1 de la NCAA (liga universitaria top de EU). En cinco años, Karla se visualiza como una jugadora profesional. ¿Qué tanto las universidades en Estados Unidos o la WNBA están pendientes del talento mexicano?

“Muy conscientes. Una referencia son los campamentos de mujeres que toman lugar en la Ciudad de México. Sé que las mujeres que participan vienen al Final Four aquí (Estados Unidos), donde los entrenadores de los colegios tienen oportunidad de hacer scout, no solo a jugadoras mexicanas, también de Brasil, Colombia, de todo sur y Latinoamérica. Las universidades y la WNBA quieren a las mejores jugadoras posibles y debes tener ese amplio enfoque ahí”, respondió Allison Feaster, ex basquetbolista de la WNBA y vicepresidenta de desarrollo de jugadores de los Boston Celtics.

En marzo del 2018, la NBA lanzó el NBA Academy Women’s Program, una serie de campamentos de desarrollo de baloncesto para las mejores prospectos fuera de Estados Unidos. Tres campamentos se han celebrado en México y han participado 12 jugadoras mexicanas en total, de cerca de 24 prospectos que hay en cada edición. De nuestro país, solo Karla Martínez ha sido reclutada para un colegio de la NCAA, mientras que por otro país latino, República Dominicana, Esmery Martínez obtuvo el privilegio.

Entre las basquetbolistas latinoamericanas que han participado en la WNBA se encuentran la colombiana Levys Torres, la chilena Ziomara Morrison y un grupo de 13 brasileñas más. Una de las referentes del baloncesto actual, Diana Taurasi, pese a portar la nacionalidad norteamericana, comparte la argentina por el origen de su madre y es una de las más reconocidas en la región.

Allison Feaster mencionó que las jugadoras que llegan a la liga son un ejemplo para el semillero de talentos para las mejores ligas profesionales, consideradas como rol models.

“Mujeres mexicanas jóvenes que puedan ver que pueden ir a jugar a universidades estadounidenses o que pueden aspirar a estar ahí. Así que definitivamente creo que el crecimiento es progresivo pero posible”, refirió la vicepresidenta de desarrollo de Celtics.

La WNBA busca a jugadoras en países fuera de Estados Unidos basada en la competición internacional de la Federación Internacional de Baloncesto Asociado (FIBA) y de los Juegos Olímpicos, también como jugadoras internacionales que juegan en la NCAA. En 2018, una marca de nueve mujeres mexicanas participaron en la temporada de baloncesto colegial.

¿Cómo podría México crear una liga femenil de basquetbol que sea autosustentable?

“Comienza con el compromiso. La WNBA empezó porque nuestro equipo nacional (US National Team), estaba teniendo mucho éxito y la NBA, que es una liga masculina, eligió asociarse e invirtió en el basquetbol femenino. De ahí, con el éxito de los equipos a lo largo de su historia acompañado de la inversión de la NBA, tuvo éxito. Así que creo que debe haber un compromiso de los líderes de México que quieran invertir en hacer crecer el juego”.

Respecto a las oportunidades de las mujeres de desarrollar una carrera lo más acercado a condiciones de trabajo profesionalizadas, feaster comentó:

“Pienso que mejorar las condiciones de trabajo e incrementar oportunidades empieza con incrementar el flujo de información. La NBA siempre ha tenido énfasis en mejorar la diversidad y ser un ambiente más incluyente y puedes ver el foco de hacer crecer el juego internacionalmente, específicamente en sur y Latinoamérica. El hacer campamentos, tener paneles, plantar la semilla, que las mujeres puedan tener acceso a los deportes profesionales y no sólo como jugadoras, también como coaches, líderes, en medios, etcétera”.

—¿Cuál es tu consejo para las mujeres de México que tienen una liga semiprofesional donde las condiciones de trabajo no se pueden comparar con la rama varonil?

“Aún sabiendo que es semiprofesional, yo jugué en ligas donde son ligas profesionales con mujeres pero el consejo sigue siendo el mismo, puedes ejecutar tu pasión pero al mismo tiempo las mujeres tienen su enfoque en ser personas integrales, muchas veces tenemos que balancear nuestras responsabilidades en casa y también estas pasiones fuera donde queremos ser líderes y doctoras y lo que sea que queramos ser. Mi consejo sería, continúen enfocadas y ejecuten su pasión pero también vean otros caminos en donde puedan crecer como persona, sea continuar sus estudios o hacer otra pasión paralela al basquetbol”.

