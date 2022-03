Un currículum con 15 títulos parecería suficiente para darle a Víctor Manuel Vucetich el apodo de ‘Rey Midas’, aquel que en la mitología griega convertía todo lo que tocaba en oro. Sin embargo, hay un factor más en el origen de su seudónimo: la forma para conseguir esos trofeos, que en algunas ocasiones se convirtieron en historia inédita para los clubes, como Tecos con su primer campeonato de liga y Monterrey con su primera estrella de Concachampions.

En 34 años como entrenador, Vucetich ha pulido su sello táctico siendo más ofensivo gracias a los planteles que va recibiendo, cada vez más vastos en calidad y economía. Pero un punto clave que mantiene es su personalidad serena y analítica, que es la que hoy le da una nueva oportunidad de seguir vigente en el futbol mexicano y en un equipo protagonista: Rayados de Monterrey, en donde vive una segunda etapa, aunque entró en plan de bombero.

“Su regreso es benéfico para el club porque no solo conoce a la ciudad, sino a la institución, eso siempre suma. Además, tiene una percepción muy positiva por parte del público, que lo recuerda con mucho cariño y eso da un entorno más cómodo y grato para que pueda hacer su trabajo. La decisión de traerlo de vuelta no es solo por su capacidad técnica, sino por lo que representa para el entorno rayado, al que la directiva debía dar un remanso luego de meses tan agitados que tuvieron con Javier Aguirre”, analiza para El Economista, Antonio Nelli, periodista deportivo con más de 35 años de experiencia.

El regreso de Vucetich a Rayados fue anunciado el 2 de marzo, tres días después del cese de Javier Aguirre, que dejaba al club en penúltimo lugar de la Liga MX y con una racha de tres juegos sin ganar, incluyendo derrotas alarmantes contra equipos de menor valor de nómina, como Puebla y Atlético de San Luis. Esos resultados se agregaban a la temprana eliminación en el Mundial de Clubes, donde el equipo terminó en quinto puesto de siete posibles.

La paciencia de los aficionados se agotó e incluso se mostraron videos en los que increpaban a jugadores como Rodolfo Pizarro y Rogelio Funes Mori por no dar resultados. A la par de esas reclamaciones, en las instalaciones del club aparecieron mantas exigiendo la renuncia de directivos como Duilio Davino, presidente deportivo, y José González Ornelas, presidente del consejo de administración. Era necesario recurrir a una figura mediadora.

“Víctor siempre ha sido una persona muy tranquila, serena, analítica, no se engancha en polémicas, incluso ha estado en medios, eso le da otra perspectiva. Ahora llega con mucho más recorrido futbolístico y humano (…) Rayados contrató a una persona que iba a lograr la aceptación absoluta de sus aficionados, que iba a lograr que la gente le diera el tiempo suficiente para que pueda revertir el proceso. Con Vucetich no solo se contrata a un técnico con capacidad e historial, sino a un hombre que con su imagen y pasado era muy buena carta para calmar toda la ansiedad que había en un sector que nunca logró conectar realmente con Aguirre”, menciona Nelli.

En su primera etapa en Monterrey, Vucetich logró seis títulos, incluyendo tres internacionales como campeón de Concacaf. En su segunda etapa, tuvo un efecto inmediato en la cancha, consiguiendo tres victorias en un lapso de 10 días que subieron a Rayados al top 8 de la tabla general. En el análisis de las formas, Vucetich generó credibilidad y confianza en los jugadores, que habían atravesado por momentos de incertidumbre, como Funes Mori, que llevaba más de 270 minutos sin anotar. En la victoria contra América, el delantero hizo el gol del triunfo y celebró eufórico quitándose la playera.

“Su principal fortaleza está en que conoce todo el entorno a la perfección: la liga, el club, la plantilla, no es un entrenador que va a decir que no conoce a los jugadores, tiene claro qué le puede ofrecer a cada uno y dónde lo puede poner (…) Su trabajo y reto principal es que a todos esos jugadores por los que el club ha hecho una inversión importante se les devuelva la confianza, como Funes Mori, Erick Aguirre o Luis Romo, porque en varios de esos casos ya era un tema de confianza y devolverla es la clave para que el equipo levante y empiece a ganar”, reflexiona Luis Fernández, CEO de Under Data, consultoría especializada en datascouting de futbol.

Otro de los desafíos de Vucetich es explotar el rendimiento de la plantilla, a la cual Antonio Nelli califica como, “por mucho, la más cara en la historia de Rayados”; solo Luis Romo (10 millones de euros), Maximiliano Meza (8 millones) y César Montes (7 millones) valen más que todo el plantel de Puebla (20.6 millones). Es una responsabilidad que no le asusta, pero genera dudas a los especialistas de la data.

“Vucetich no es un entrenador moderno ni de la nueva escuela. Tiene mucha experiencia, es un ganador, pero no lo veo intensivo en el uso de datos, que es algo que ya se ve en muchos otros equipos (…) El futbol moderno es de presión, de analizar espacios, las zonas de presión y recuperación y no veo a Vucetich con esa capacidad de exprimir al 100% la plantilla que tiene”, enfatiza Luis Fernández.

De acuerdo con datos compartidos por Under Data, hasta la jornada 6 del Clausura 2022, Rayados tenía un déficit de 1.3 puntos menos esperados en comparación con los obtenidos. El haber ocupado el sótano de la tabla general y la crisis que recaló con el despido de Javier Aguirre deben ser tomados como un punto de inflexión no solo para este torneo, sino para un proyecto de estabilidad a futuro para Rayados, opina Fernández.

“Rayados espera que revierta la tendencia de los puntos que están dejando ir, con que reduzcan a la mitad esos puntos van a clasificar a la liguilla. (Ahorita) No había alguien mejor para esta tarea específica que Vucetich, pero más allá de esto, Monterrey necesita saber a qué quiere jugar su equipo en los próximos años, porque tiene una plantilla muy buena pero también tiene que saber a qué quiere jugar y si sus jugadores y entrenador son los ideales para ese proyecto”.

En semana de Clásico Regio, Monterrey se perfila en una posición distante a Tigres por la forma en la que están encarando la segunda mitad del torneo: los felinos se mantienen en el top 4 de la liga con una ofensiva encarrilada bajo el mando de los franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, mientras que los Rayados buscan la recuperación de su protagonismo bajo el rescate de Vucetich.

“Hoy sí creo que Tigres lleva un poco de ventaja ya con un torneo y medio bajo el mando de Miguel Herrera, entonces quizás no es el momento más equilibrado para que las dos fuerzas se topen, pero también puede ser una gran oportunidad para Rayados si llega a frenar el paso de Tigres, daría un salto cuántico en el proceso de Vucetich porque ganaría mucha confianza, generaría muchas cosas positivas. Dentro del grado de dificultad que representa enfrentar a este Tigres también se convierte en un área de oportunidad fundamental”, concluye Antonio Nelli, periodista de TUDN.