Son las 4:30 de la mañana de un día cualquiera, las ilusiones, deseos de destacar en su profesión lo levantan para iniciar su rutina diaria. “Hago ejercicio todos los días, corro, siempre estoy al cuidado de mi alimentación y tengo la fortuna de contar con el apoyo de amigos ganaderos por lo que campo no me ha faltado. Si necesito aumentar mi preparación, afinar la espada o unas vacas, están allí para tenderme una mano, así que me concentro en lo mental, en no exigirle tanto al cuerpo, hacer una introspección para saber qué es lo que quiero, lo que busco y de qué manera voy a lograr los objetivos”, comentó a El Economista Fabián Barba, quien duerme desde las 10 de la noche para estar físicamente bien y realizar de forma adecuada sus rutinas, disciplina que le ha valido para verse otra vez anunciado en la Monumental de Insurgentes.

El diestro hidrocálido sabe que un triunfo en el inmueble de la colonia Nochebuena repercute de manera importante en las diferentes plazas del país, es por ello que no baja la guardia y se mantiene entrenando y “viviendo en torero”.

“Iniciar el año toreando en la plaza México significa mucho para mí y me tiene muy responsabilizado, ya que si logro cortar las orejas me mantengo vigente y creo, tengo la fe y la sensación de que esta tarde no será la excepción y todo saldrá bien para seguir disfrutando de lo que más me gusta hacer, que es torear”, afirmó.

El torero aguascalentense ya sabe lo que es triunfar con Rancho Seco, el pasado año le cortó un apéndice a un astado de ese hato y hace 7 años cortó tres orejas a una corrida de Cuatro Caminos, cuyo propietario es Sergio Hernández Weber, hijo de Sergio Hernández González dueño de esta dehesa.

Como cierre de su preparación, Barba estará en labores de tienta en la ganadería de Pastejé, en la que habrá de recordar viejos tiempos al lado de los fueran sus apoderados, Carlos Peralta y Jorge Martínez y aprovechó para mandar un saludo a la afición e invitarlos a verlo este domingo: “Ojalá los que puedan vayan a vernos pues no es lo mismo vivir una corrida de toros con todas las sensaciones, a verla por televisión”, finalizó.

Por su parte, el diestro capitalino Ernesto Javier Calita dijo sentirse ilusionado por ver realizado su sueño de volver al ruedo de la plaza México. “Me siento contento y satisfecho de regresar, la preparación ha sido intensa desde que supe que estoy anunciado y traigo un proceso de varios años en los que no he perdido el tiempo, he tenido un máximo de disciplina y espero verlo reflejado el domingo”, aseguró.

El Calita estuvo en labores de tienta en Rancho Seco, sus apoderados ya vieron la corrida y coinciden en que les ha gustado mucho pues ya triunfó en años pasados con ellos, en Tlaxcala e Hidalgo. No para de entrenar de salón, de torear algunos toros a puerta cerrada y mentalizarse de cara al compromiso: “Hemos hecho los deberes al cien por ciento, creo que vamos muy bien preparados y espero que todo el sacrificio se vea reflejado con un triunfo fuerte, ese que tanta falta le hace a mi carrera”, sentenció.