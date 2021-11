Por un golpe, Viktor Hovland rompió el récord para cuatro rondas del World Wide Technology de Mayakoba al terminar con un total de 261 (-23) y ser el primer bicampeón en los 15 años de historia del torneo. Esta fue su tercera victoria en el PGA Tour, con la que amanece el lunes dentro del top 10 del mundo. Con su triunfo en el campo de golf El Camaleón, el noruego de 24 años también se embolsó 1.2 millones de dólares de la bolsa económica de 7.2 millones.

“Sentí que mi juego estaba en un buen momento al comenzar esta semana y sabía que este campo de golf me encajaba muy bien. Entré con expectativas altas, pero obviamente para que terminara así y ganara por cuatro. tiros, ha sido una semana genial. No podría pedir algo diferente”, dijo el joven noruego en la conferencia post partido.

Fue la primera reedición de un campeón en el PGA Tour desde que Brooks Koepka revalidó en mayo de 2019 el título del PGA.

Hovland ahora ostenta 57 apariciones en el PGA Tour, en las que ha ganado en 3 ocasiones: Puerto Rico Open en 2020, y World Wide Technology Championship at Mayakoba en 2020 y 2021. Con su victoria en Playa del Carmen, Viktor escalará al número 4 en la clasificación de FedExCup y se proyecta dentro del top 10 en el ranking mundial.

Desde antes de este triunfo, Hovland ya era considerado por muchos como una estrella en ascenso. La semana previa al torneo de Mayakoba, el noruego y el estadounidense Collin Morikawa eran los jugadores más jóvenes de entre los 20 mejores posicionados en el ranking del PGA Tour y los de menor trayectoria en el profesionalismo. El promedio de edad en esa lista es de 29.7 años.

La madurez a sus 24 años es una virtud que le permite detectar sus fallas y mejorar a medida que avanza en su andar por el golf, pues considera que este ha sido el mejor torneo que ha jugado hasta ahora: “Es considerar las cuatro rondas completas y el cometer pocos errores. Creo que he tenido mejores semanas donde he hecho mejores tiros, pero esta fue una semana donde tuve buenos tiros, buen juego corto buenos putts. Eso no ocurre frecuentemente”.

Alan Bratton, entrenador de golf de Viktor en su época colegial en Oklahoma State, describió al noruego como un jugador poseedor de una confianza “que creo que es realmente rara”, pues una cosa que los separa del resto es su confianza en su habilidad para ejecutar: “No tiene miedo de ser vulnerable y tiene una idea clara de hacia dónde quiere llegar con su juego y qué debe hacer para seguir mejorando”.

Desde sus inicios, la carrera de Hovland ha destacado, pues llegó a ser el número 1 del World Amateur Golf Ranking e hizo historia como el primer noruego en ganar el U.S. Amateur (2018) y también el primero en competir en The Masters (2019).

Hovland analiza que a diferencia del año pasado en Mayakoba, donde también levantó el trofeo, este año su juego fue más estable.

“Creo que este año hice mejores putts a lo largo de toda la semana, pero creo que el año pasado le pegué muy bien a la bola, mi juego corto no estaba tan bien, fallé demasiados putts los primeros dos días, pero durante el fin de semana mejoré muchísimo. Considero que mi desempeño a lo largo de esta semana fue más estable, mejor golf. Creo que ese es el único aspecto. Es difícil comparar porque el año pasado fue especial para mí”, señaló el campeón.

