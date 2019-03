Veracruz no ha perdido toda la esperanza. Aún puede arreglar con dinero su permanencia en Primera División.

Gracias a que en la Liga MX quedó decretado en el reglamento de competencia que a partir de la temporada 2018-19 el equipo que quede como último de la tabla de cociente, podrá salvarse sólo si paga el monto acordado.

Los Tiburones Rojos están con esa tarea —desembolsar 120 millones de pesos—, pese a que moralmente pasan a la historia como el descenso más rápido en la historia de los torneos cortos en la Liga MX, al caer el domingo 2-0 ante León en la jornada 11 del Clausura 2019 y acumular su séptima derrota del torneo.

Además, en el plano deportivo, es el peor equipo en los últimos seis torneos, apenas 76 puntos en los últimos 96 partidos.

“Fidel Kuri Grajales, presidente del equipo, señaló que tiene el dinero para pagar, pero la idea era salvarlo del descenso deportivamente. Conmigo viene el proyecto al siguiente torneo, yo firmé hasta diciembre”, comentó el entrenador Dante Siboldi.

Los goles de Jean Meneses y Juan José Macías certificaron el descenso de Veracruz, y de paso confirmaron la permanencia de Lobos BUAP, Querétaro y Puebla por un año más. Los Tiburones deberán informar a la Liga MX y someterse a un análisis financiero de una consultoría externa en caso de pagar la cifra estipulada en el reglamento de competencia.

Siboldi habló sobre el impacto de éste pasó con Veracruz, una vez que se hizo de prestigio al quedar campeón con Santos en el 2018.

“Aprendizaje. Saber que en tan poco tiempo estuviste en la gloria y en tan poco tiempo estuviste en la caca, y hay que aprender. No tuvimos término medio.

“Ya no se pelea el descenso, ya no se pelea el campeonato, ya no se pelea la Copa. Se pelea el futuro deportivo de cada quien. Se pelea el prestigio. Se pelea el contrato que se pueda tener a futuro”, sentenció.

Los antecedentes de equipos que menos partidos necesitaron para descender en el futbol mexicano lo tenía Indios de Ciudad Juárez, que en la jornada 12 del Bicentenario 2010 confirmó la pérdida de categoría, mientras que Estudiantes Tecos (Clausura 2012) y Atlante (Clausura 2014) descendieron en la jornada 15.

Veracruz no ha ganado en lo que va el torneo. Apenas suma cuatro puntos. Pero el historial del equipo se agudiza al ocupar el último sitio de la clasificación en las últimas 28 jornadas de la competencia, contando ambos torneos. En los tres que se contabilizan para determinar el cociente de los equipos para decidir el descenso, Tiburones acumula una productividad de 27.4 por ciento.

Con el descenso de Veracruz terminan seis años de futbol de Primera División en el puerto, que llegó a través del cambio de sede de Reboceros de la Piedad, que ganó el ascenso deportivo, pero Fidel Kuri trasladó la franquicia de Primera División a Veracruz.

En 12 torneos cortos, sólo calificaron a dos liguillas, pero obtuvieron el título de la Copa MX del Clausura 2016.

Al final del partido del domingo, el portero Sebastián Jurado recibió consuelo de los jugadores de los Esmeraldas. El portero de Veracruz salvó al menos cinco disparos de gol de los rivales, y permitió que no creciera la ventaja.

“Hay que cambiar el chip, debo aportar y dar lo mejor en Selección Mexicana, hacer las cosas lo mejor posible con las herramientas que se me dan en el día a día. Debo estar sereno de la cabeza y hacer las cosas lo mejor posible”, dijo el arquero de 21 años de edad.

León regresó a la cima del Clausura 2019 con 26 unidades, mientras que el futuro de Veracruz se queda en suspenso.