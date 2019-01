Veracruz carga con dos temas a resolver. No ha podido conseguir un nivel competitivo que lo aleje del descenso y de venderse la franquicia, el dueño del equipo, Fidel Kuri, deberá encontrar el mejor postor que arregle un equipo, casi, desahuciado.

“Mantener al equipo es muy rentable porque una franquicia de primera división vale más de 30 millones de dólares. Eso estaba pidiendo Fidel Kuri, dueño del club, para vender el equipo y a los posibles compradores se les hizo caro. Si descienden, su valor disminuye aproximadamente a 2 millones de dólares, por lo que están a expensas de venderla a final del torneo y por ahora mantenerla con alrededor de 5 millones de dólares entre sueldos, viajes y distintos gastos, pero al final si se vende en 30 o 35 millones de dólares, recuperas una buena parte de la inversión”, comenta el periodista Ignacio Suárez a El Economista.

Según Forbes, el valor actual del equipo es de 27.8 millones de dólares, cifra por la cual se podría vender el club. De acuerdo con Suárez, uno de los principales interesados es Alejandro Irarragorri, propietario de Santos Laguna y Tampico Madero, con quien podría llevarse a cabo la negociación para vender la plaza que ocupa el club. Aunque uno de los problemas con los que se encuentra Kuri es que un equipo certificado por la Federación Mexicana para subir de categoría quede campeón en el Ascenso.

En cuanto a no perder la inversión buscando que su equipo se mantenga en el máximo circuito, parece la opción menos viable para el propietario, a causa de que en el torneo se ubica en la última posición de la tabla de cocientes, después de cuatro jornadas sólo ha logrado un empate y tres derrotas. Es el único equipo que no ha anotado.

“A los aficionados sólo nos queda pedirles disculpas por las derrotas; no solamente son resultados, sino cómo se pierde. No tenemos llegada, no tenemos opciones de gol, perdemos muy fácil la pelota”, señaló el técnico de los Tiburones, Robert Dante Simboldi.