Tsitsipas se acerca al sueño de la cima en el ranking

Stefanos Tsitsipas derrotó a Jiri Lehecka (71) en los cuartos de final del Australian Open por 6-3, 7-6 (2) y 6-4 en dos horas y 17 minutos de juego y le permitirá competir en semifinales de Grand Slam, por sexta ocasión en su carrera. El griego de 24 años mostró espíritu de lucha y al cuestionarle al respecto comentó: "Me siento muy bien con mi tenis. No creo que me sintiera tan bien en mucho tiempo. Definitivamente diré que sí [a ganar el título]. Lo he dicho, soy un jugador diferente, jugando diferente. Mi mentalidad es diferente. Cuando estoy en la cancha, realmente no pienso en cosas negativas, para ser honesto. Simplemente salgo y juego”.

Tsitsipas tiene nueve títulos ATP entre los que se incluyen las ATP Finals 2019 y el Masters 1000 de Monte-Carlo 2021 y 2022. La victoria mantiene vivas sus esperanzas de alcanzar el número 1 en el Ranking, por primera vez después del Abierto de Australia. Al igual que el cuarto sembrado y nueve veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, el griego puede superar a Carlos Alcaraz en el primer puesto al levantar el trofeo en el Grand Slam inaugural del año.

"Tuve que lidiar con los golpes de fondo que venían de la raqueta desde el otro lado de la cancha mucho más pesados, mucho más profundos”.

