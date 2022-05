El rugido de los Tigres de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) empieza a encontrar un hogar después de deambular por cuevas tanto en la Ciudad de México como en Puebla y Cancún. En 2022, el equipo cumple 15 años de haberse establecido en las playas de Quintana Roo y ha logrado cimentar su base de aficionados en dicha región con un 70% de su totalidad.

“Quintana Roo en general tiene el 70% de la afición de Tigres en la actualidad, mientras que el 20% proviene de la Ciudad de México y el resto se divide entre el 3% para Yucatán y el 7% en otros estados. Es evidentemente importante toda la afición tanto de la Ciudad de México como de Puebla, Quintana Roo y en donde sea, para nosotros ellos siempre son muy importantes”, explica a El Economista Joan Cetina, gerente de medios y marketing de Tigres de Quintana Roo.

La novena felina ha batallado para encontrar un hogar. Su fundación data del 10 de abril de 1955 bajo el mote de Tigres Capitalinos, radicando en la Ciudad de México en el Parque del Seguro Social y el Foro Sol, donde estuvieron 46 años y obtuvieron ocho campeonatos de LMB. Después se mudaron al estadio Aquiles Serdán de Puebla, donde jugaron de 2002 a 2007 como Tigres de la Angelópolis y consiguieron una estrella más.

Después de eso llegó el anuncio de los antiguos propietarios del equipo, la familia Peralta, sobre mudarse a Cancún, una ciudad en la que al mismo tiempo competía el club Atlante dentro de la Primera División del futbol mexicano. La mudanza fue aprobada por el entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, quien puntualizó que “Tigres se muda a Cancún en busca de un cambio permanente y no temporal”.

A 15 años del establecimiento en el Caribe, los Tigres quintanarroenses han sumado otras tres estrellas a su palmarés y se mantienen como el segundo equipo más ganador en la historia de la LMB (12, solo detrás de los 16 de Diablos Rojos del México). Además, su currículum ha sido aderezado con una remodelación de 205 millones de pesos para su estadio (Beto Ávila) y un cambio de dueño en el nombre de Fernando Valenzuela, el mítico pelotero mexicano estrella de los Dodgers en la década de los 80.

“Económicamente no sé decir si ha habido un impacto por la llegada de Fernando (Valenzuela) al equipo, pero sí puedo decir que ha traído un plus muy grande por ser el mejor jugador de beisbol mexicano en la historia, hay algunos aficionados que vienen por él cuando lanza la primera bola. En la cuestión de comercialización no hay tanto efecto, pero en lo deportivo sí porque con base en su experiencia puede traer jugadores ocultos que son muy buenos. Ahora tenemos algunos mexicoamericanos que vivían en Los Ángeles y él los vio”, recalca Joan Cetina.

Aunque asegura que los 15 años han sido rentables para la franquicia en territorio cancunense, también señala que han sido épocas “de altibajos” por las variantes del mercado en cuanto al target e identidad. Cancún es un destino que produce cerca del 87% del Producto Interno Bruto (PIB) de Quintana Roo a través de la demanda turística, en la que hay cerca de 490,000 empleados de diferentes entidades, por lo que construir un arraigo a un equipo deportivo tiene sus dificultades.

“El posicionamiento de marca lo veo positivo, han sido 15 largos años en los que han pasado dos directivas y en las que nos hemos topado con una problemática interesante que es el cambio de mercado. En Cancún el mercado es muy volátil, hay gente que viene de Yucatán, Chiapas, Tabasco o la Ciudad de México y de pronto poder hacer click con ellos para generar afición hacia el equipo, no voy a mentir, ha sido una misión difícil (...) Es complicado porque la gente tiene otra prioridades en Cancún como trabajar, pero sí hay muchos aficionados al deporte y la gente lo disfruta”.

Entre las estrategias que ha implementado el equipo para generar ese arraigo se encuentran un acuerdo con una televisora local, “el cual nos ha ayudado a reposicionar la marca de Tigres dentro del estado y dentro de la ciudad de Cancún”, así como una alianza con la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR), que abrió la puerta a descuentos de entrada al estadio para 54,000 colaboradores de cadenas hoteleras y para un universo potencial de dos millones de visitantes foráneos.

Por las cualidades laborales de la ciudad de Cancún, hay un target muy marcado hacia el cual los Tigres se están enfocando: “Los nuevos aficionados van llegando con respecto al mercado que se va moviendo en Cancún, normalmente son hombres entre 23 y 55 años, ese es nuestro mayor rango, el que más movimiento tiene en la ciudad. Mucha gente tiende a venir a Cancún a trabajar unos años y luego a regresarse a su ciudad natal o a cambiarse de ciudad, entonces ese es el rango de mercado con más movimiento”.

Antes de que la pandemia paralizara a la LMB (en 2020 no hubo temporada y en 2021 se recortaron el calendario y los aforos), el promedio de asistencia para ver a los Tigres de Quintana Roo iba en ascenso. Según cifras compartidas a este diario por el club, en 2017 recibieron a 147,419 aficionados en 49 juegos, es decir, un promedio de 3,008 por partido; para 2019 esa cifra subió a 226,525 aficionados en 59 juegos, un promedio de 3,839 y un aumento porcentual del 27 por ciento.

“Creo que hay Tigres para rato en Quintana Roo. Somos de aquí, de aquí queremos seguir siendo y vamos a seguir siendo. Han sido años muy bonitos con tres campeonatos y vamos a buscar el cuarto. Son 15 años rentables, Cancún es el paraíso de México, todo mundo quiere trabajar y venir aquí, muchas empresas se ejecutan y progresan y para una franquicia deportiva también existe ese atractivo”, señala el directivo de marketing y comunicación.

En estos 15 años Tigres ha coexistido en Cancún con otros equipos deportivos profesionales como Atlante (Liga MX), Cancún FC (Liga de Expansión) y Pioneros (Liga Nacional de Baloncesto Profesional). En ese lapso han entendido que dichos clubes no fueron ni son una competencia para su mercado (Atlante y Pioneros ya no están), además de que hay otras condiciones que analizar.

“No sentíamos al Atlante como una competencia o amenaza, había gente que gustaba del beisbol o del futbol y podría disfrutar de ambas cosas, incluso jugadores del Atlante venían seguido al beisbol (...) No puedo decir si el que Atlante se haya ido nos benefició o perjudicó en cuestión de entradas o consumo, pero ser el espectáculo deportivo más importante tanto de la ciudad como del estado es importante para nosotros y queremos seguir siéndolo”.

Económicamente, el equipo se define en una situación “estable” con la que están compitiendo por el liderazgo de la Zona Sur, teniendo la segunda cifra de victorias más alta con ocho (.533 de porcentaje de victorias) hasta el cierre de esta edición, solo por detrás de las nueve de Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla. El objetivo a priori es ser campeón por cuarta vez en Cancún y por décimo tercera vez en general en su historia.

Otros planes contemplan una mayor captación de talento local, pues de 2018 a la fecha han subido al menos a cuatro peloteros de origen quintanarroense a su roster principal y en parte gracias a una escuela de formación que tienen en convenio con el Colegio Boston de Cancún.

También el estadio Beto Ávila está siendo parte de un plan de nivel federal de remodelación de tres estadios en el sureste mexicano, incluyendo a la casa de los Olmecas de Tabasco y los Piratas de Campeche, cuya inversión total será de 499 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

“Lo más importante para nosotros es dejar huella en la gente. Recientemente tuvimos una serie jugando como locales administrativamente en la Ciudad de México y es impresionante cómo aficionados de hace 21 años siguen apoyando. Lo más importante es que Tigres sea una cultura dentro de la gente, que pueda pasar ese fanatismo de generación en generación”, concluye Joan Cetina Martínez.

