New Era comenzó la conquista del deporte mexicano en 2012 tras haber obtenido la licencia de tres de las ligas profesionales más importantes de Estados Unidos (MLB, NBA y NFL). Hoy es la gorra oficial de las ligas de mayor tradición en el país: licenciataria de 14 de los 18 equipos de la Liga MX, de los 18 equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), de los 10 de la Liga Mexicana del Pacífico y de la Liga de Futbol Americano. Mientras tanto, en Latinoamérica planea la expansión con un total de 50 tiendas al término de 2022.

Luego de plantar su bandera en la NFL en 2012, la última de las tres ligas más importantes de Estados Unidos que le faltaba por amarrar, New Era comenzó la conquista del mercado mexicano. Ese mismo año estableció sus oficinas en México y en el futbol se introdujo a través de Xolos de Tijuana, posteriormente se añadió Monterrey, Tigres y Santos y para 2022, 14 equipos de la Liga MX cedieron la licencia de headwear a la compañía con sede en Buffalo, Nueva York.

Sin embargo, en México el beisbol es el fuerte de la marca, tiene la licencia de headwear de la LMB y de la LMP, cuyas ventas anuales son de alrededor de 270,000 gorras al año hasta antes de la pandemia. En tanto, de 2019 a 2021 la marca creció en 25% y de 2021 a 2022 planea crecer más del 40%. Además de poseer la licencia para el headwear de Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Beisbol (por dos años más), New Era también fabrica los uniformes de Sultanes de Monterrey, Bravos de León, Tigres de Quintana Roo, Diablos Rojos del México, el Águila de Veracruz y Pericos de Puebla.

¿Qué se requiere para fabricar el uniforme de todos los equipos de la LMB, como sucede en las ligas norteamericanas con marcas como Nike?

“Tener un contrato sería algo muy bueno para toda la liga, para New Era y el beisbol, pero hay otras marcas que hacen uniformes y nosotros somos muy respetuosos de todo, sobre todo de las marcas locales mexicanas. Es algo que tendremos que platicar en su momento, al día de hoy no se ha platicado. Lo natural se ha dado con organizaciones que quieren lo mismo que New Era, que es presentar algo de altísimo valor y calidad para los aficionados”, dijo David Pérez, General Manager de New Era México, en el marco de la presentación de los uniformes de Diablos Rojos. Este será el tercer año que vista con New Era después de que en 2019 vistió por última vez los uniformes de El Siglo.

El directivo señaló que para establecer alianzas de headwear y uniformes no se fijan en si el equipo es de un mercado grande o pequeño o si es ganador o no, sino que lo principal es que los equipos estén dispuestos “a pensar fuera de la caja, utilizar colores diferentes, diseños diferentes, el que estén dispuestos a aportar esa vanguardia”.

¿Cómo se encuentra la presencia de New Era en Latinoamérica?

“En Sudamérica tenemos muchos equipos locales. La gorra de los Yankees y de los Dodgers ha crecido enormemente. Además tenemos 29 tiendas en Latinoamérica, de México hacia abajo, y vamos a terminar con más de 50 este año. Sin duda la marca está en un momento muy positivo de crecimiento”.

La marca tiene licencia del Club Universidad de Chile, Universidad Católica y Unión Española de la primera división de futbol chileno; de Gigantes de Cibao, Toros del Este y Tigres del Licey de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana; del Club Social y Deportivo Municipal, Comunicaciones y Antigua de la Liga Nacional de futbol de Guatemala.

Así como en 2017 la marca extendió su línea de productos a la ropa, no descarta una evolución hacia las nuevas tendencias del deporte, como la elaboración de NFTs.

¿Qué tanta flexibilidad tiene New Era México en la generación de nuevos productos?

“Estamos platicando con empresas globales, desde nuestros headquarters en Buffalo, Nueva York, para una posible sorpresa de los NFTs y ese tipo de tecnologías, claro que estaremos ahí”.