Ingeniero agrícola por la entonces ENEP Cuautitlán, con casi 40 años de experiencia como entrenador de futbol americano, desde la categoría baby hasta liga mayor, el coach Salas ha sabido cómo llevar las riendas y encaminar hacia el éxito a un equipo de futbol americano, primero en la UNAM con Pumas Acatlán, y ahora en la UAG con los Tecos.

El Quarterback de la UNAM

En 1974 y con 14 años de edad, Roberto se dedicaba al atletismo. Vivía en la colonia Popotla, entrenaba en el Club Atlético de la Ciudad de México y gracias a que el Coach Escalante del equipo de Los Fogoneros de la Juan de Dios Bátiz lo vio haciendo lanzamiento de jabalina, fue que lo invitó a jugar futbol americano como quarterback en categoría juvenil.

Roberto estudió la preparatoria en el CCH Azcapotzalco donde jugó toda su categoría intermedia. Comenzó a jugar con los Buitres de la Facultad de Medicina y llegado el momento de ir a la universidad (ENEP Cuautitlán), supo que se estaba formando el equipo de los Osos de Acatlán en la ENEP Acatlán, y se unió a ellos para jugar sus cinco años de elegibilidad en liga mayor, hasta 1982.

La práctica hizo al entrenador

Salas nos cuenta que, sin saber nada, entrenó a unos niños por primera vez en 1975, cuando apenas llevaba un año jugando en liga juvenil. Después entrenó a las juveniles de Los Canarios; cuando comenzó a jugar con Los Osos de Acatlán también entrenaba a las otras categorías y al terminar su elegibilidad continuó entrenando a las ligas juvenil, intermedia y a la mayor por invitación del Coach Arturo Alonso, por lo que desde 1983 se convirtió en entrenador profesional. “Yo estaba acabando mi carrera y viendo si entraba a la Secretaría de Agricultura como ingeniero agrónomo. Me iban a pagar $3,300.00 pesos al mes (en aquél entonces era mucho dinero) y mientras se hacían los arreglos me llamó el coach Arturo Alonso para invitarme a entrenar a la liga mayor. Me ofreció $10,000.00 pesos para que me quedara a entrenar junto a él y le pregunté “¿en dónde firmo?”. Enfatizó que nunca se arrepintió de haber tomado esa decisión y que hasta la fecha ser coach es de las mejores cosas que le ha pasado en su vida.

El coach Roberto fue entrenador en la UNAM por 30 años, hasta el 2012, cuando se jubiló.

Guadalajara y los Tecos: una nueva etapa

Después de su jubilación fue invitado a los Tecos de la UAG. Aceptó y se convirtió en entrenador en esta institución y Head Coach de la escuadra que es veterana de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) desde el año 1969 y la única pionera del deporte de las tacleadas en Guadalajara.

Cuando llegó a la UAG consiguió que entre el año 2012 y 2013 comenzaran a llegar jugadores para las ligas infantiles, juveniles e intermedias, logrando dos campeonatos invictos, permitiendo que en el 2014 la Universidad le concediera juntar a los chicos para componer la liga mayor. Junto con el Coach Hernández organizó toda la preparación física de los jugadores y tuvo la fortuna de tener a sus dos hijos, Mauricio (quarterback) y actual coordinador ofensivo del equipo desde 2015, y Misael, (receptor y corredor) próximo coordinador de receptores, como miembros del equipo que él estaba conformando en la Autónoma de Guadalajara, creando una base muy buena junto con los otros jugadores que ya tenía. “En el 2014 todos nos daban por perdidos, nos llamaban “equipo novato” porque solo teníamos 40 muchachos, pero la sorpresa fue muy grande para muchos porque ganamos 5 partidos, perdimos 4 y estuvimos muy cerca de pasar a play offs en el grupo de la Conferencia Nacional de la ONEFA, y así empezaron los Tecos a crecer y a ser vistos en Guadalajara” comentó el Coach Salas.

Cabe resaltar que desde 2006 la liga mayor de futbol americano de Tecos fue degradada a liga colegial debido a su bajo rendimiento en las temporadas previas, además de otros desacuerdos que llevaron a que no hubiera prácticamente nada de FBA en la UAG. Sin embargo, cuando tomó las riendas de los Tecos en 2012, desde infantiles hasta liga mayor, los equipos han sobresalido y conseguido campeonatos, logrando posicionarse muy bien en Guadalajara y en el resto del país.

Gracias al gran trabajo del coach Salas y el de su staff de entrenadores, los equipos juveniles de los Tecos han crecido mucho, llegando a ser multicampeones de ONEFA y la liga mayor ganó el campeonato de la Conferencia Roja en 2015. Eso los volvió representativos y es un reflejo de que los chicos están entendiendo lo que los coaches quieren que logren.

Algunos retos en el camino

El primer reto al que se enfrentó el Coach Salas como entrenador en la UAG fue la ideología de la gente que se quejaba de que los entrenara “un chilango”. El segundo fue convencer a sus jugadores de que eran campeones en el año 2015 porque no podían creer que lo habían logrado; y el tercer reto sigue siendo luchar contra las prioridades que anteponen los jugadores a los entrenamientos, prioridades no precisamente de carácter académico ni deportivo.

Una excelente oportunidad llego a los Tecos cuando el Coach Salas integró a Arturo Sánchez, un chico de 19 años y 1.95 mts de estatura a quien encontró por casualidad trabajando como albañil dentro de la UAG. Lo invitó a jugar y Arturo aceptó. El único problema fue que este chico estaba estudiando 4to de primaria, lo cual resultó ser un obstáculo para la ONEFA, pero al final lo admitieron, aprendió a jugar futbol americano y se espera que pueda continuar en el equipo cuando se pueda regresar a jugar.

ONEFA, pandemia...

Sobre la unificación de la ONEFA Salas dice que en realidad a los Tecos no los beneficia demasiado, salvo en el aspecto competitivo porque podrán jugar con más equipos, pero al final hay escuadras que cuentan con mayor financiamiento por parte de las instituciones que representan y él opina que eso puede llegar a crear cierta disparidad.

En cuanto a los efectos de la pandemia en el deporte de las tacleadas, considera que no se puede regresar directo a un campeonato sin antes reactivar a los equipos y sugiere tener únicamente partidos simples para volver el siguiente año a las temporadas regulares con una mejor condición.

Su consejo final: “ juega futbol americano si lo quieres jugar; si no te gusta, no lo juegues, pero cuando lo juegues, es un compromiso al que le tienes que dedicar tiempo y que no te detenga nada; no importa tu complexión, tu estatura o tu género, cualquiera lo puede jugar.

ONEFA/ Tanya Peláez Ramírez