Para observar qué ocurre cuando un paratleta mexicano tiene el respaldo de referentes nacionales en su deporte, se puede hacer zoom a la carrera de la parataekwondoína Daniela Martínez.

Pisa el tatami de sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 con tres años como seleccionada nacional, más eso no significa falta de experiencia, pues la ha ganado a través de campamentos nacionales e internacionales en países como Gran Bretaña y Corea del Sur.

Y hay un ingrediente más, tiene en sus entrenamientos a voces mentoras como María del Rosario Espinoza, campeona taekwondoína mundialista y triple medallista olímpica y a Jannet Alegría, entrenadora de la selección nacional de taekwondo.

“La profesora Alegría prácticamente me ha formado como atleta, junto a mi entrenador estatal. He estado la mayor parte del tiempo desde que empecé en el Taekwondo en la Ciudad de México concentrada en el CEPAMEX (Centro Paralímpico Mexicano) y en el CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento), donde me han enseñado todo. De Jannet destaco sus cualidades, tiene una visión grandísima para ser coach, me da confianza cuando a veces pensé que me faltaba experiencia y la he trabajado con ella. Sus habilidades me las ha ido transmitiendo poco a poco”.

