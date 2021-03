Stefano Travaglia ocupa su tiempo libre para salir a pescar en Italia. Lo hace en un río cerca de su casa, del cual desconoce el nombre, pero describe que está en medio de una montaña, donde el agua baja de ella, se agranda, forma un lago y vuelve después al río hasta llegar al mar a los 30 kilómetros.

Pescar a los 29 años de edad y con una trayectoria de 13 años como tenista profesional es una actividad que le funciona como tranquilizante, para recargar energías y despejar su mente en los tiempos que no está en competencias de la ATP.

Seguramente, esos momentos de tranquilidad eran impensables hace una década cuando enfrentó una gran prueba de vida en los primeros años de su carrera. Un accidente al caer de las escaleras de su departamento le causó varias lesiones en el brazo derecho; en el choque, un cristal le cortó una arteria de la muñeca y en consecuencia se enfrentó a un largo proceso de recuperación con pocas esperanzas de dedicarse plenamente a jugar. Se sometió a una cirugía dos días después del accidente, que lo dejó fuera del tenis durante un año en el que tuvo que recuperar la sensibilidad en la mano.

“Hace muchos años tuve dos lesiones graves, una en la muñeca y una en la espalda. Tardé mucho en recuperarme al 100% debido a que tardé bastante tiempo en encontrar la solución correcta a la lesión. Ahora es más fácil, la tecnología está muy avanzada y seguramente se encuentra más rápido el problema y es más fácil la solución así que se puede volver más rápido a las pistas a competir”.

¿Cómo observas que ha avanzado la medicina para curar este tipo de lesiones?

“Evolucionó mucho la tecnología para encontrar lesiones y para sanarlas, es lo más sorprendente porque además es fundamental en nuestro campo para poder volver más fuerte que antes a competir”.

Con el accidente y los pronósticos, Travaglia tuvo la opción de dedicarse a la contabilidad de una compañía como una ruta de vida y sustento, pero el camino más fácil no es para los atletas que tienen la convicción de seguir pese a todo.

Desde 2019, está entre los 100 tenistas del mundo del ranking ATP, con experiencia en dos Grand Slams (Roland Garros y Australian Open), y tiene como referentes a David Ferrer y Andy Murray.

“David es mi más grande Ídolo. Siempre veía sus partidos por televisión y, cuando jugaba en Roma, viajaba solo para ver sus partidos. Es un ejemplo de gran tenista que trasmitió una gran energía positiva. Su imagen me ayudó mucho a trabajar duro día a día y cuando las cosas no salían bien, le aprendí a cómo mantener la cabeza en alto y seguir trabajando. Por ahora no estamos en contacto, pero cuando nos cruzamos en algún torneo hablamos. (En la etapa de recuperación) vi muchos documentales sobre atletas que se lesionaron y volvieron a competir. Una historia que me representa es la de Andy Murray, que tuvo una lesión muy grave y sigue compitiendo con ganas de mejorar. No es fácil volver a competir después de lesiones, pero es más difícil volver a competir después de las lesiones y ganar”, menciona Travaglia en entrevista con El Economista.

