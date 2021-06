Domingo 24 de julio de 2022 es la fecha marcada en el calendario para que dé inicio el Tour de Francia femenino, una tarea que había quedado pendiente para los organizadores debido a la falta de financiamiento. En esta ocasión, será posible gracias al patrocinio de la app ciclista Zwift, que anunció un acuerdo por cuatro años.

Denominada como ‘Tour de France Femmes’, la competencia contará con ocho días de carrera, se llevará a cabo al concluir el Tour masculino y reemplazará en el calendario WorldTour femenino a La Course (una carrera de un día que los organizadores del Tour han organizado para mujeres desde 2014).

Christian Prudhomme, director general del Tour de Francia, dijo a The Guardian que la competencia habría tenido lugar en 2021 de no ser por la pandemia y, sobre todo, “si los Juegos Olímpicos no hubieran sido después del Tour (masculino), por lo que los mejores corredores pueden no estar disponibles”.

De acuerdo con el directivo, de 1984 a 1989 se había realizado un Tour de Francia femenino, pero la falta de equilibrio económico lo hizo desaparecer.

“El desafío es establecer una carrera que pueda vivir 100 años. Es por eso que queremos que siga al Tour masculino, para que la mayoría de los canales que lo transmiten también cubran al femenino”.

Sin embargo, National Public Radio reportó que es al menos la tercera vez que un evento femenino se asocia con el Tour de Francia. Las ocasiones anteriores, en las décadas de 1950 y 1980, colapsaron “debido a una variedad de problemas, desde la falta de patrocinio hasta los enfrentamientos con los organizadores del evento masculino”, señaló el medio.

Denver Post indicó que en la década de los ochentas el ciclismo femenino tuvo un breve auge gracias a un evento de múltiples días, que originalmente se llamó Tour de France Femminin pero que en 1998 cambió su nombre a The Grande Boucle por problemas legales con el Tour masculino; sin embargo, sufrió de la falta de patrocinadores, por lo que solo pudo programar sus etapas en ciudades que contribuían con el financiamiento, “lo que resultó en un terreno menos que ideal y grandes brechas entre etapas”, hasta que finalmente se interrumpió en 2009.

Más recientemente, en 2017 y 2018, se canceló en años consecutivos La Route de France, primero por la falta de convergencia con el calendario de la Unión Ciclista Internacional y no otorgarle la categoría WorldTour; mientras que en 2018 fue por la baja de los departamentos anfitriones.

Arranca el Tour de France 2021

El próximo sábado 26 de junio empezará el Tour de Francia, la segunda gran vuelta de la temporada después del Giro de Italia, que ganó recientemente el colombiano Egan Bernal.

Con un recorrido que comprende una distancia de 197.8 kilómetros entre Brest y Landerneau se inaugurará la carrera en la primera etapa.

Será la edición número 108 del Tour de Francia y tendrá un total de 21 etapas. El final de la carrera será en los Campos Elíseos de París.

Los dos grandes candidatos son los eslovenos Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) y Primož Roglič (Team Jumbo-Visma).

Esta edición también contará con figuras como el británico Simon Yates, tercer ligar del Giro de Italia, por el equipo BikeExchange; Nairo Quintana, Ganador del Giro en 2014, por Arkea-Samsic; el británico y debutante en el Tour, Tao Geoghegan Hart, Ganador del Giro en 2020; y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro en 2019, por Ineos.

También contará con el regreso del británico Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia, pero que no ha corrido la Grande Boucle desde que sufrió una grave caída en el Critérium du Dauphiné en junio de 2019, que le provocó múltiples fracturas. Froome es uno de los siete ciclistas de la historia que ha ganado las tres grandes vueltas (Tour, Giro y Vuelta).

Con 41 años, el español Alejandro Valverde, campeón del mundo en 2018, correrá su decimocuarto Tour, donde logró cuatro triunfos de etapa entre 2005 y 2012.

Por otra parte, el británico Mark Cavendish, ganador de 30 etapas en el Tour (el segundo con más victorias parciales en la historia de la ronda francesa, solo por detrás del belga Eddy Merckx, con 34), fue convocado para el equipo Deceuninck, con el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, como líder.

