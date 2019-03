La selección de futbol de Saint Kitts and Nevis llegó cinco días antes a Paramaribo, la capital de Surinam, para enfrentar el último partido de la Liga de Naciones de Concacaf. Euna costumbre para el equipo caribeño llegar con días de anticipación a las sedes de los juegos, para aclimatarse al lugar y tener las herramientas necesarias para jugar.

Ante Surinam, la selección que dirige el entrenador mexicano Jacques Passy se juega la calificación a la Copa Oro, un hito para la historia del país más pequeño del continente, con 269 kilómetros cuadrados y una población de 60,000 habitantes.

“Las repercusiones para Saint Kitts y Nevis de calificar a la Copa Oro es como acudir a la Copa del Mundo para cualquier otro país, es algo que no tiene comparación”, señala Passy a El Economista, desde Surinam.

El entrenador tomó el reto de dirigir a la selección caribeña en 2015, antes, fue técnico de Dorados de Sinaloa en 2006, y director del Instituto Johan Cruyff.

“Saint Kitts ha sido la experiencia laboral más importante que he tenido en mi vida profesional dentro del futbol, me abrió las puertas para que gente me conozca en Centroamérica, en la MLS. Cada día encuentro más opciones, de gente interesada en mi trabajo. Soy un técnico más conocido fuera de México que en mi país, y se lo debo al proyecto de Saint Kitts and Nevis”.

Sólo hay dos entrenadores mexicanos dirigiendo equipos nacionales, Javier Aguirre con Egipto y Carlos de los Cobos con El Salvador.

Passy explica que las condiciones del futbol en el Caribe son complejas porque no todas las ligas de los países son profesionales, muchos de los jugadores tienen otras actividades y las ligas no tienen el nivel competitivo adecuado. Como también es una costumbre en selecciones de Centroamérica y el caribe, las migraciones a otros países otorga la posibilidad de reclutar a jugadores descendientes de Saint Kitts and Nevis, por ejemplo hay una población de 1,000 habitantes en Canadá y varias decenas de miles en Inglaterra.

“El scouting internacional es parte toral de cualquier cuerpo técnico de una selección del perfil de Saint Kitts y Nevis. Hemos visoreado en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, gente que tienes raíces en Saint kitts y que es elegible para jugar en la selección, gracias a los familiares que tiene”.

En el proyecto de Passy en Saint Kitts se han profesionalizado los procesos, logística y rendimiento. Son 12 integrantes del cuerpo técnico entre entrenadores mexicanos y del país caribeño.

Cuando Passy llegó a Saint Kitts la selección ocupaba el sitio 159 del ranking de FIFA y llegaron a la posición 73 en la clasificación mundialista a Rusia 2018.

“Es parte de nuestra tarea, los buscamos desde los apellidos, con agentes y es tan importante hacer esta tarea porque construye el perfil de equipo que tenemos”.

Este sábado ante Surinam, se juegan la calificación a la Copa Oro, gracias que la Concacaf amplió el formato del torneo a 24 selecciones y utilizó como método de calificación la Liga de Naciones de Concacaf. Basta un triunfo para tener su lugar.