Entrevista a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

Las finanzas del Comité Olímpico Mexicano (COM) están en estrecha relación con lo que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) necesita para solventar los costos de operación. Aún el centro es indivisible del COM, aún se necesita partida presupuestal del gobierno y aún falta tiempo para lograr la autosuficiencia económica que Carlos Padilla ha puesto como meta durante su administración. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán el cierre de un ciclo más como presidente, y después, no queda claro qué dirán las proyecciones sobre el presupuesto que necesitará.

Por ahora, siguen siendo los préstamos, inversiones de los patrocinios, empresarios y cuotas de recuperación los que han mantenido al CDOM a flote y a la delegación mexicana viajando a los eventos mundiales.

—¿Y la meta de la independencia económica?

Seguimos, la tenemos a 50% y este año vivimos el primer semestre. Al futuro procuraremos que el CDOM y el COM sean autofinanciables.

¿Qué tanto la meta de autosuficiencia puede significar que los recursos públicos se necesiten cada vez menos?

Está bien, si nos dan el deducible de impuestos o la telefonía móvil como la tienen otros países, un porcentaje, perfecto, ya que no nos dé dinero la Conade, pero mientras tanto es una obligación del gobierno apoyar el deporte. Está en el Artículo 3° de la Constitución.

—Si apoyar el deporte se menciona en la Constitución, entonces ¿qué sucedió que no se le dio presupuesto al COM?

“Nuevas reglas en la política, la Cámara de Diputados dejó de etiquetar y todo es a través de la Conade. Desde que salió Jesús Mena y entró Alfredo Castillo con otra visión. Nos cortaron los ingresos hasta que hablé con el expresidente Enrique Peña Nieto. Antes de los Juegos Olímpicos 2016 no había recursos para el COM”.

—¿Qué tan desgastante ha sido buscar desde el sexenio anterior los recursos con Conade y ahora hasta con el secretario de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma?

“Lo entiendo como parte de mi función, y no me puedo quedar con brazos cruzados. Diciendo ‘ahora no nos dieron, ciérrenle’, tengo que ver que las cosas sigan funcionando y si es necesario llegar al presidente lo haremos. Ana Guevara está procurando que le den 500 millones de pesos más y yo no quiero tocar los gastos de Conade, porque tiene muchos y le bajaron mucho el presupuesto. Yo tengo que ver cómo podemos subsistir. Y ahora contamos contamos con la comprensión del secretario de la SEP.

Prisa e insistencia para negociar recursos y una reunión agendada un día después de que Carlos Padilla envió una circular a los presidentes de las federaciones para alertar que “ante la grave insuficiencia presupuestal y luego de haber hecho todo esfuerzo posible para conseguir el financiamiento mínimo indispensable, es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen en este importante centro deportivo”.

Un mensaje que apuntaba hacia el cierre de las instalaciones del CDOM el 31 de julio, a una semana de iniciar los Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

“Para toda la logística de los Juegos Panamericanos la Conade aportó 30 millones de pesos que están en un convenio aparte, para el cual nos auditarán. Los uniformes patrocinados no son para todos, porque son para competencia. Esos 30 millones ya se ejercieron. El año que entra nos audita la Auditoría Superior de La Federación (ASF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). Esa cantidad la ajusté con Ana, eran 50 millones de pesos que requeríamos pero tuve que conseguir 20 millones con el comité organizador con la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe(Odecabe), donde soy vicepresidente.

—¿Pudo la Conade darle recursos pese a que también está limitado?

Los 30 millones se nos dieron hace cuatro meses. Conade para eso sí tuvo recursos.

—¿Y qué sucederá para poder terminar el año?

Ana (Guevara) y yo tenemos buena relación y me dijo que teníamos que ajustar el presupuesto porque es una instrucción del presidente (López Obrador), hicimos números, y yo, previendo hasta dónde podíamos, quedamos en 90 millones de pesos.