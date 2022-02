ZAPOPAN.-“Estoy muy nerviosa, hace mucho que no hacía esto”, dijo Sloane Stephens mientras tomaba el micrófono en su ceremonia de premiación como campeona del Abierto de Zapopan 2022. La ex monarca de Grand Slam (US Open 2017) levantó el trofeo de Jalisco tras superar a una de las consentidas de la afición, la checa Marie Bouzkova, en tres sets, con parciales de 7-5, 1-6 y 6-2.

El asombro por el triunfo tiene una razón de peso: el último campeonato que había logrado Stephens fue en marzo de 2018, cuando ganó el Masters 1000 de Miami ante Jelena Ostapenko. Después acumuló tres finales perdidas en Roland Garros, el Abierto de Canadá y las WTA Finals, todas en 2018.

Stephens inició el WTA Tour 2022 con una derrota en primera ronda del Australian Open ante Emma Raducanu. Viene de un año que tampoco fue lleno de muchos reflectores, pues de 17 torneos disputados en el Tour 2021 solo logró avanzar a unas semifinales y las perdió, dentro del Emilia-Romagna Open (nivel 250). Han sido meses de aprendizaje, adaptación y la cima se ha vuelto a asomar.

“Tuve un comienzo de año increíble, también en mi vida personal. Sabía que mi año iba a comenzar aquí (en Zapopan), iba a tener que ser capaz de ganar algunos partidos al hilo, obviamente, quiero que mi ranking vuelva a ser como era antes, así que me puse a trabajar después del Abierto de Australia y tuve un muy buen bloque de entrenamiento”, expresó en Zapopan.

El camino no la pintaba como favorita. La oriunda de Florida llegó a su primera participación en el Abierto Akron como la sexta mejor sembrada, detrás de Emma Raducanu, Madison Keys, Sara Sorribes, Camila Osorio y Nuria Párrizas. Tuvo que mostrar su fortaleza desde primera ronda, dejando fuera a la joven de 14 años, Brenda Fruhvirtova, y después a la francesa Chloe Paquet. Pero una de las pruebas más duras fue en cuartos de final de ante la australiana Daria Saville, que había eliminado a Raducanu.

Después de eso dejó fuera a la rusa Anna Kalinskaya (quien se retiró por lesión) y tras cosechar el triunfo ante Bouzkova en la final, Stephens sumó 280 puntos y 31,000 dólares a su bolsa, sumando ya 16.4 millones de dólares en ingresos en sus 13 años como profesional. Zapopan representa su séptimo título tras los ganados en el Washington Open 2015, Auckland Open 2016, Acapulco 2016, Charleston 2016, US Open 2017 y Miami Open 2018.

La última afrenta contra Marie Bouzkova demostró paridad en el duelo de puntos, ya que Stephens ganó por una diferencia de apenas 87 contra 86. Le costó el primer set hasta alargarse a un 7-5 y se complicó en el segundo con el 1-6, pero en el definitivo exigió a la checa para deslizarse de extremo a extremo en varios juegos. El duelo terminó después de dos horas con 28 minutos.

“El año 2018 fue hace mucho tiempo, yo solo trato de dar lo mejor de mí el día de hoy. No jugué mi tenis más bonito en Guadalajara, pero solo manejé los juegos de la mejor manera”, señaló en conferencia de prensa posterior al partido.

Este fue el debut de Stephens en el Abierto de Zapopan, a donde llegó feliz primero por su boda con el futbolista estadounidense Jozy Altidore (el 1 de enero de este año) y con nuevas ilusiones después de semanas de preparación.

“Me sentí muy preparada pero no esperaba esto, solo sabía que me había esforzado y tenía que ser honesta conmigo misma. Me dediqué a trabajar todo el año pasado y no vi los resultados más sorprendentes, pero siento que es el momento y estoy feliz con los resultados que estoy obteniendo”.

Sloane encara un año de nuevas emociones tras padecer varias tragedias familiares en un corto periodo de tiempo, ya que entre diciembre de 2020 y enero de 2021 perdió a sus abuelos y a una tía a causa de la pandemia. No pudo asistir a los funerales por estar concentrada en la burbuja de seguridad del Australian Open y es algo que lamentó, pero superó con asistencia y luchando por su deporte.

“Lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante y seguir adelante. No tiene nada de malo tener uno o dos terapeutas y un consejero de duelo y todas esas cosas. Tengo que hacer lo que es mejor para mí y trabajar en mí misma”, reflexionó ya unos meses después, en Roland Garros 2021.

Ahora, en febrero de 2022, Sloane esboza una sonrisa y levanta el puño izquierdo en señal de triunfo. En la celebración del estadio Akron agradeció al público tapatío por su cercanía y también a Marie Bouzkova por su alto nivel de competencia. La ex número 3 del mundo ha reencontrado el camino al triunfo y Zapopan fue su primera plataforma del año. Su potencial le exigirá contar nuevas historias.