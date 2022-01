España, Italia y Países Bajos eran los lugares que se hablaban como los próximos hogares para futbolistas mexicanos destacados de la última generación. Después de haber brillado en los Juegos Olímpicos de Tokio con una medalla de bronce, el potencial de jugadores como Luis Romo o Sebastián Córdova se vislumbraba en el Viejo Continente, pero seis meses después, solo cambiaron de sede en el mismo país, al pasar de la Ciudad de México a Monterrey.

Córdova es nuevo jugador de Tigres y Romo de Rayados. Ambos han sido titulares en los primeros juegos del torneo Clausura 2022 y se perfilan a ser constantes para sus entrenadores, Miguel Herrera y Javier Aguirre, respectivamente. Su sueño de ir a Europa está en pausa, ya que ahora su mente se concentra en sumar la mayor cantidad de minutos en el año para ser considerados al Mundial de Qatar 2022.

Una limitante para que estos dos jugadores, figuras del Tricolor olímpico y de los más reconocidos por la liga en los últimos años, pudieran emigrar a Europa fue el factor económico: “Difícilmente por Córdova o Romo no va a llegar una oferta (de Europa) que supere monetariamente lo que pueden pagar los equipos regios, porque ellos tienen muchos recursos para pagar salarios y traspasos. Para un equipo europeo significa un alto riesgo, porque tampoco es que los futbolistas mexicanos sean muy rentables, tienen procesos de adaptación mucho más tardados que los sudamericanos, por ejemplo, y los salarios que perciben Córdova y Romo, con lo que ganan futbolistas equivalentes en Holanda, Portugal o España, no tienen cómo competir”, señala a El Economista, Luis Fernández, CEO de Under Data, consultoría especializada en data scouting de futbol.

De acuerdo con una investigación del diario Esto, Sebastián Córdova era el séptimo jugador mejor pagado del América en 2021 con un salario anual de 829,866 dólares, mientras que Luis Romo era el quinto en la nómina de Cruz Azul con 894,516 dólares. Aún así, el mismo medio reporta que en Tigres el sueldo más alto es el del francés Florian Thauvin, con 5,849,810 dólares, mientras que en Rayados es el neerlandés Vincent Janssen, con 2,270,695.

El único futbolista mexicano que emigró a Europa en el actual mercado de invierno fue Orbelín Pineda, a quien se le facilitó el camino porque ya no tenía contrato con Cruz Azul, por lo que su fichaje al Celta de Vigo (España) fue gratis, contrario a Córdova y Romo, tasados en siete y 10 millones de euros, respectivamente.

Las cifras son un factor en contra, pues un jugador de siete años de experiencia en Europa, como Jesús Manuel Corona, fue transferido recientemente al Sevilla por una cifra cercana a los tres millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, casi la mitad de lo que supondría contratar a Córdova y sin saber cuál sería su tiempo de adaptación.

“Cuando Europa viene por un jugador no lo piensa dos veces y pone el dinero que tiene que poner. Hay que reconocer que tal vez estos jugadores actuales no tienen el talento suficiente o sí, pero a un costo muy alto. La marca México como jugador todavía no está tan bien posicionada como Argentina o Brasil, de donde se los llevan muy jóvenes a un precio asequible y van construyendo su carrera poco a poco. Andrés Guardado y ‘Chicharito’ sí lo hicieron, pero ya habían demostrado algo en un Mundial, en la Liga MX, destacando por mucho a temprana edad. Los jóvenes actuales son interesantes pero posiblemente no para Europa, si hablas con un departamento de scouting de allá pueden decir que sus estadísticas no están para llevarlos y mejor ven a otros mercados”, enfatiza Ángel Palma, consultor de imagen pública dentro de la industria del futbol.

Palma señala que “hay que dejar de romantizar a Europa” como el máximo destino de los futbolistas mexicanos, pues describe que son seres humanos que también intentan priorizar otros factores como la cercanía con su familia y un buen salario para una carrera que tiene un promedio de rentabilidad de 10 años.

“En este mercado de fichajes en particular (invierno 2022) está la situación de que es año mundialista, entonces los futbolistas van a poner eso por delante siempre para pelear por un lugar en selección y eso es más fácil de lograr estando en la liga local. Romo es un jugador de 26 años que se iría a apostar a Europa porque se esperaría que sea solución y titular indiscutible, pero ahora los precios y montos de nuestro mercado son muy dispares con los de Europa, no van con la lógica de allá”, agrega el consultor de imagen.

Romo ha jugado siete de los ocho partidos de México hasta el momento en el Octagonal Final de Concacaf rumbo a Qatar 2022, cuatro de ellos como titular y con una asistencia, demostrando su jerarquía al lado de mediocampistas como Andrés Guardado, Héctor Herrera y Edson Álvarez. Además jugó los seis partidos totales del Tri en los Juegos Olímpicos y colaboró con dos goles.

Córdova, por su parte, jugó también los seis partidos en Tokio 2020 y aportó cuatro goles, aunque con la selección mayor solo tuvo acción en cuatro de los cotejos eliminatorios rumbo a Qatar.

“Romo y Córdova están en un tema de que no hay las condiciones para que un equipo europeo pague lo que piden los mexicanos, se tendrían que ir como Orbelín, gratis y jugársela. Ahora, también hay que decirlo, Europa no es para todos, es para los que tienen hambre, quieren trascender, que no ponen lo económico por prioridad, que confían en revertir ese tema más adelante y para ello hay que tener mucha mentalidad”, define Luis Fernández.

El especialista de data scouting señala que al platicar con entrenadores de otras latitudes, se ha dado cuenta de que el interés por los futbolistas mexicanos se ha mermado todavía más con casos recientes como José Juan Macías en el Getafe, donde ha pasado desapercibido; además, el mercado estadounidense empieza a producir elementos con mayor hambre, menor precio y con pasaporte europeo para no contar como extracomunitarios.

“El futbolista mexicano está generando poco interés en el extranjero, el tema de Macías en Getafe sí es algo que verán los otros equipos y no le hace bien al futbolista mexicano, porque ahora los clubes dicen, si este fue el campeón goleador y no ha podido jugar más de 200 minutos mejor ahora no traigo mexicanos, en cambio los de EU están trascendiendo, en minutos, compiten, algunos no son tan buenos, pero ahí están y no por un tema económico, sino porque quieren hacer carrera al máximo nivel”.

Para Ángel Palma, Córdova y Romo podrán consolidarse en Tigres y Rayados gracias a que también cuentan con entrenadores mundialistas que los conocen. De su rendimiento este año dependerá que aún haya posibilidades de emigrar a Europa.

“La edad pesa demasiado sobre una transferencia a Europa (Córdova cumplirá 25 y Romo 27). Este era el momento para irse o ya no, a menos que tengan un Mundial espectacular, como Omar Bravo y Francisco Fonseca, que después de hacer un torneo aceptable (en Alemania 2006) fueron a Europa”, remata Palma.

Otros jugadores de la generación de bronce en Tokio que no escalaron a Europa pero sí a diferentes clubes dentro del futbol mexicano fueron Uriel Antuna (de Chivas a Cruz Azul), Carlos Rodríguez (de Monterrey a Cruz Azul) y Jesús Angulo (de Atlas a Tigres), mientras que algunos prospectos como César Montes y Alexis Vega se mantuvieron en su equipo (Monterrey y Chivas).

rrg