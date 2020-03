En la derrota del América contra Necaxa, la lista de jugadores seleccionables para Miguel Herrera fue corta, a causa de las lesiones de siete futbolistas, una desventaja recurrente con la que el equipo ha tenido que lidiar.

¿Es momento de buscar nuevas herramientas o cambios en la preparación física para intentar erradicar el problema de lesiones?

“Perdón, ¿de qué medio eres? ¿Tú qué harías? Honestamente en su mayoría son circunstancias que no son culpa nuestra. No es ni la preparación física, ni el trabajo de la semana. Cuando te agarra la malaria, te agarra. Los jugadores están físicamente bien trabajados. Prueba de ello es lo que corren en el campo. Son lesiones que no están en nuestro alcance”, comentó Miguel Herrera.

Sin embargo, el problema de lesiones no se trata de una malaria. En el Clausura 2019 tuvieron 11 jugadores lesionados. El siguiente torneo, se dieron ocho bajas por distintos problemas físicos.

Es tiempo de inactividad que involucra inversión en futbolistas, sin retribución. Tal es el caso de Nicolás Castillo, quien en los últimos tres torneos disputó 17 partidos y logró 9 goles, rendimiento que al América le ha costado cerca de 12.8 millones de dólares, tomando en cuenta el fichaje y sueldo del jugador, según cifras de Forbes, monto sin considerar que estará fuera cerca de un año por una rotura de tendón, que significa un sueldo anual de 5 millones para un futbolista inactivo.

Pablo Fernández, preparador físico del FC Málaga, expresó no conocer a fondo los métodos que utiliza el América. A pesar de ello, considera que cuando se convierte en un tema recurrente, se puede focalizar principalmente en el desarrollo de los entrenamientos.

“La forma de entrenar incide directamente en la probabilidad de lesiones. Es constante que directores técnicos se enfoquen mucho a espacios reducidos, que pueden involucrar sobrecarga. Por otro lado, está el realizar ejercicios en los que se desarrollen velocidades altas, similares a las que se viven en un partido para evitar problemas físicos. Yo recomiendo cargas físicas similares a la de un partido, aunque siempre tomando en cuenta la carga de partidos”, comentó a este diario Fernández.

Con la referencia de lo determinante que se vuelve el entrenamiento respecto a los problemas físicos, la afición ha enfocado su descontento en el preparador físico del equipo, Giber Becerra, quien se ha convertido en un blanco de quejas y ofensas en redes sociales.

En su última publicación en Twitter, más de la mitad de los mensajes que recibió fueron negativos o expresiones de enojo respecto a su trabajo, con mensajes como: “Sólo de verlo me lesioné”, “¿Quién se lesiona hoy?, “Leer tuit, contractura muscular”, entre otros.

Respecto al tema, el futbolista Bruno Valdez asegura que son cuestiones del juego, porque su profesión involucra estar en constante riesgo físico.

“Nosotros somos conscientes de que los jugadores estamos expuestos todo el tiempo a lesiones. Ahorita los que no pueden jugar tienen nuestro apoyo; saben que estamos con ellos. Estamos tranquilos porque tanto ellos como el club harán lo necesario para regresar lo más rápido posible”, expresa el uruguayo.

Las aseguradoras de los clubes

Aunque hay casos de futbolistas como Cristiano Ronaldo que cuentan con pólizas de seguros para sus piernas valuadas en millones de dólares, en México cada club tiene una empresa de seguros en la que están registrados sus futbolistas.

En el caso del Club América, cuentan con un convenio con GNP Seguros, que cubre los gastos de cualquier cirugía o intervención quirúrgica que los futbolistas necesiten. La empresa también tiene en conjunto con Televisa la campaña Gol por México, un programa social dedicado a favorecer las condiciones de vida de poblaciones de escasos recursos.

